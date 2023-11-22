На пристроенные к школе магазины запчастей и СТО жалуются жители Алматы   

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев подписал приказ "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) на платной основе", передает корреспондент агентства.





Согласно приказу, участок от Уральска до границы Российской Федерации (на Саратов) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II будет использоваться на платной основе, кроме легковых автомобилей.





При этом отмечается, что проезд может осуществляться по альтернативной дороге: участок Уральск - Чапаево автомобильной дороги республиканского значения Атырау - Уральск, автомобильная дорога республиканского значения Чапаево - Жалпактал - Казталовка - граница Российской Федерации.





Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении (98 км) в зависимости от вида транспорта составит от 0,142 до 0,710 МРП.





Также предусмотрены месячные и годовые абонементы.



