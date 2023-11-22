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На пристроенные к школе магазины запчастей и СТО жалуются жители Алматы
Авторы письма упрекают власти в бездействии и грубейших нарушениях правил застройки и противопожарной безопасности
Алматы. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На грубейшие нарушения по застройке и бездействие властей пожаловались жители одного из районов Алматы.
На протяжении многих лет мы безрезультатно боремся с ситуацией на улице Уалиханова. Дело в том, что между пр. Райымбека и ул.Токмакская, по обеим сторонам улицы Уалиханова, расположены бутики по продаже автозапчастей и ГСМ, а также станции технического обслуживания автомобилей. Эти здания пристроены к стене общеобразовательной школы №52, с одной стороны дороги, что является грубейшим нарушением законодательства Республики Казахстан. На все наши обращения в различные государственные органы, мы не получили ни одного вразумительного ответа", - говорится в письме, присланном в редакцию Kazakhstan Today от имени жителей дома, находящегося по адресу: г. Алматы, пр. Райымбека, д.82/90.
По словам жителей, бутики, в которых продают горюче-смазочные материалы, и СТО, где ремонтируют автомобили с применением различных горючих материалов, вплотную пристроены к зданию спортивного зала ОШ № 52, где занимается физкультурой большое количество детей.
Мы крайне обеспокоены нахождением этих объектов в такой близости со школой", - пишут авторы письма.
В письме они приводят приказ министра по чрезвычайным ситуациям от 17 августа 2021 года, в котором прописаны общие требования к пожарной безопасности. Согласно документу, СТО должны находиться не менее чем в 50 метрах от школ, детсадов и интернатов.
По словам жителей, государственные организации, которые уполномочены решать подобные проблемы, перенаправляют их обращения в другие госорганы, которые не компетентны в решении этих проблем.
Получается замкнутый круг. Мы уже не знаем, куда можно обратиться, чтобы достучаться до чиновников", - посетовали авторы письма.
В качестве примера они прислали очередное обращение с подписями, направленное жителями в ГАСК Алматы. Это организация, в чьи функции входит осуществление государственного архитектурно-строительного контроля. Однако чиновники, не рассматривая обращение, перенаправили его в государственные органы, неправомочные в решении этих вопросов.
Ранее несколько сотен жителей жилого комплекса в Наурызбайском районе Алматы оказались заблокированы на своей территории. Место для въезда в жилой комплекс продали частнику. Чтобы выехать с территории или заехать на нее, приходится в буквальном смысле вставать в очередь. Люди не могут вызвать ни скорую помощь, ни другие экстренные службы.
Стоит отметить, что жители Алматы уже давно требуют прекратить уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения. В последние годы в Алматы происходят несоразмерные масштабы застройки, которые вызывают огромные экологические проблемы, перенаселение города, пробки на улицах и загруженность дорог.