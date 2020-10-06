На севере и востоке Казахстана ожидается снег

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Синоптики представили прогноз погоды на 6-8 октября, передает Kazakhstan Today.

Синоптическая ситуация в большинстве регионов Казахстана будет определяться холодным антициклоном, приближающимся с северо-запада. Он будет постепенно рассеивать облачные поля, в связи с чем ночью ожидается понижение температуры воздуха до минусовых значений", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

Отмечается, что северные и восточные регионы республики будут находиться под влиянием ложбины северного циклона. Здесь пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются порывистый ветер, гололед, в ночные и утренние часы - туман.

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