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На севере, северо-западе и в центре Казахстана сегодня сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами

27.06.2019, 09:03 8128
Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на севере, северо-западе и центре республики сегодня сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на севере местами туман. На остальной территории Казахстана - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
В Акмолинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем шквал, возможен град, ночью и утром туман. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, сообщили в "Казгидромете".
 
В Павлодарской области днем местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град. 
 
В Карагандинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал. В Кызылординской области утром и днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал. В Жамбылской, Атырауской областях днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем в Туркестанской, Алматинской, Мангистауской, местами в Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, местами Актюбинской, Костанайской, Алматинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 

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