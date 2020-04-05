Система Orphus

На территории Алматы 31 очаг коронавирусной инфекции

04.04.2020, 21:05 12286
Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - На территории Алматы 31 очаг коронавирусной инфекции, сообщили в городском департаменте контроля качества товаров и услуг, передает Kazakhstan Today. 
 
Отмечается, что по состоянию на 4 апреля, на территории города Алматы - 31 зона очага коронавирусной инфекции: 
 
- В Ауэзовском районе 6 зон очага по адресам: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28; микрорайон Мамыр-4, 54; Афцинао, 4.
 
- В Алатауском районе - 5 зон очага заражения по адресам: микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек-батыра, 121; улица Жанкожа-батыра, 190. 
 
- В Алмалинском районе - 3 очага по адресам: улица Байзакова, 190; улица Панфилова, 85; улица Байзакова, 232.
 
- В Медеуском районе - 4 очага по адресам: улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; улица Достык, 116; улица Достык, 493.
 
- В Жетысуском районе - 4 очага по улице Волочаевская, 51; улице Помяловского, 25; в микрорайоне Кулагер, 45; по улице Борзова, 85.
 
- В Турксибском районе зарегистрировано 2 очага: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13.
 
- В Бостандыкском районе - 6 очагов по адресам: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310; микрорайон Орбита-1, 27; улица Байзакова, 299-а; улица Байзакова, 42.
 
- В Наурызбайском районе - 1 очаг по улице Береке 1/97.
 
 
О ситуации с коронавирусной инфекцией в городе Алматы. 
 
По состоянию на 15.40 4 апреля 4 апреля в Алматы зарегистрировано 110 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время в городских инфекционных стационарах с диагнозом коронавирусной инфекции находится 91 пациент. Одна из них жительница Алматинской области. Состояние у 77 больных удовлетворительное, состояние двух взрослых - крайне тяжелое, у одного - тяжелое. 11 взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести (из них женщина из области).
 
В провизорных центрах на сегодняшний день находятся 655 человек, из них 83 ребенка, на домашнем карантине - 4411 человек.
 
Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.
 
По последним данным в Казахстане подтверждено 525 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 36 выздоровели, пятеро скончались.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая