Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - На территории Алматы 31 очаг коронавирусной инфекции, сообщили в городском департаменте контроля качества товаров и услуг, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что по состоянию на 4 апреля, на территории города Алматы - 31 зона очага коронавирусной инфекции:

- В Ауэзовском районе 6 зон очага по адресам: микрорайон Жетысу-2, 70-а; микрорайон Мамыр-4, 313; микрорайон 6, 35; микрорайон 1, 28; микрорайон Мамыр-4, 54; Афцинао, 4.

- В Алатауском районе - 5 зон очага заражения по адресам: микрорайон Аккент, 7; микрорайон Акбулак, 9; улица Жасыл Желек, 13; улица Тойшибек-батыра, 121; улица Жанкожа-батыра, 190.

- В Алмалинском районе - 3 очага по адресам: улица Байзакова, 190; улица Панфилова, 85; улица Байзакова, 232.

- В Медеуском районе - 4 очага по адресам: улица Кунаева, 62; микрорайон Самал-3, 25; улица Достык, 116; улица Достык, 493.

- В Жетысуском районе - 4 очага по улице Волочаевская, 51; улице Помяловского, 25; в микрорайоне Кулагер, 45; по улице Борзова, 85.

- В Турксибском районе зарегистрировано 2 очага: микрорайон Жулдыз, 45; микрорайон Жулдыз-1, 13.

- В Бостандыкском районе - 6 очагов по адресам: улица Навои, 328; улица Клочкова, 117; улица Навои, 310; микрорайон Орбита-1, 27; улица Байзакова, 299-а; улица Байзакова, 42.

- В Наурызбайском районе - 1 очаг по улице Береке 1/97.

Как ранее сообщалось, 3 апреля были сняты ограничительные меры с 14 зон очагов.

О ситуации с коронавирусной инфекцией в городе Алматы.

По состоянию на 15.40 4 апреля 4 апреля в Алматы зарегистрировано 110 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время в городских инфекционных стационарах с диагнозом коронавирусной инфекции находится 91 пациент. Одна из них жительница Алматинской области. Состояние у 77 больных удовлетворительное, состояние двух взрослых - крайне тяжелое, у одного - тяжелое. 11 взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести (из них женщина из области).

В провизорных центрах на сегодняшний день находятся 655 человек, из них 83 ребенка, на домашнем карантине - 4411 человек.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. На сегодняшний день в мире насчитывается более 59 тыс. летальных случаев, связанных с коронавирусом. Число зараженных превысило 1 миллион.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.

По последним данным в Казахстане подтверждено 525 случаев регистрации коронавирусной инфекции, 36 выздоровели, пятеро скончались.

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