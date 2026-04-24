23.04.2026, 12:16 61921
На улице Пушкина в Алматы установили скульптуру поэта и персонажей его произведений
Фото: Дмитрий Доценко, Instagram/dots_foto
Рассказать друзьям
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На реконструируемой улице Пушкина в Алматы появилась новая скульптурная композиция с изображением поэта Александра Пушкина, сидящего на лавочке с пером в руке. Также на пешеходной зоне установлены фигуры персонажей из его произведений - золотой рыбки и ученого кота. Необычную городскую инсталляцию запечатлел на своих снимках алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
Александр Пушкин изображен в расслабленной позе, словно присел на минуту во время прогулки по городу. Композицию дополняют персонажи его сказок: золотая рыбка и ученый кот с книгами. Примечательно, что фигура кота установлена под живым дубом, что создает прямую отсылку к знаменитому "Лукоморью" из поэмы "Руслан и Людмила".
Реконструкция улицы Пушкина продолжается. Ожидается, что после завершения работ она станет одной из новых прогулочных локаций в центре города.
Напомним, в марте на набережной озера Сайран в Алматы установили арт-объект "Единство", посвященный реальной истории спасения собаки в 2016 году. Скульптура работы Ербосына Мельдибекова изображает прохожих, выстроившихся в живую цепь, чтобы вытащить тонувшее животное из воды.
После открытия арт-объект получил широкую известность не только в Казахстане, но и за рубежом. О нем написали более ста зарубежных СМИ, включая CBS, BBC Arabic, The Times of India и La Repubblica.
новости по теме
23.04.2026, 17:29 43161
У приюта для бездомных животных в Алматинской области изымают землю
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Владелица приюта для бездомных животных ZooHome Евгения Мамаева в соцсетях сообщила, что, согласно решению суда, участок, на котором расположен приют, изымают в пользу государства.
По словам руководительницы, в настоящее время в приюте проживает более 600 питомцев.
Суд города Конаева вынес решение об изъятии нашей земли в фонд государства. Земля моя и находится в моей частной собственности. Землю я покупала 5 лет назад, и на данный момент вынесено решение суда о том, чтобы просто забрать. Мою землю, на которой живут не два человека и не три человека, а сотни животных, которых спасали годами", - рассказала женщина.
Евгения Мамаева уточнила, что причиной изъятия стало нецелевое использование земли. Она утверждает, что участок размером 2 гектара отберут без какой-либо компенсации.
Напомним, на днях мажилис РК одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность их умерщвления.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Законопроект вызвал волну возмущения среди активистов, зоозащитников и простых казахстанцев. Некоторые их них даже предложили демонтировать недавно установленный памятник спасению собаки в Алматы, назвав его установку "отвратительным лицемерием".
По мнению зоозащитников, принятые поправки делают государство карателем.
23.04.2026, 16:37 47146
КГД заявил об устранении проблем с оплатой соцплатежей самозанятых Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан ответили на жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления, передает корреспондент агентства.
При осуществлении оплаты социальных платежей лицами, применяющими СНР для самозанятых, действительно наблюдались технические затруднения. В настоящее время сомазанятые лица могут оплачивать социальные платежи, оплата проходит, все работает в штатном режиме", - заявили в комитете в ответ на запрос Kazakhstan Today.
Напомним, вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились казахстанцы с жалобами. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя. В причинах отмены платежа указывается следующее "Период в списочной части не совпадает с данными КГД".
Также самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить платежи им могут быть начислены пени и даже штрафы.
Стоит отметить, что проблемы с оплатой также наблюдались в прошлом месяце. Тогда платежи тоже не проходили и возвращаются на счет отправителя.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления.
По его словам, если гражданин предпринимал реальные действия для уплаты обязательных платежей, однако не смог их выполнить по причинам, связанным с техническими сбоями банковских или государственных систем, применение штрафных санкций является незаконным.
22.04.2026, 16:39 142436
Уведомления по мобильным переводам казахстанцы начнут получать в мае - Минфин
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что банки передали все данные по мобильным переводам физлиц и в мае начнется рассылка уведомлений, передает корреспондент агентства.
Как заявил вице-министр финансов Ержан Биржанов, на сегодняшний день все банки страны уже передали сведения о переводах физических лиц. В настоящее время государственные органы проводят их анализ и систематизацию.
По его словам, работа включает сопоставление данных по различным категориям налогоплательщиков, в том числе индивидуальных предпринимателей, самозанятых и нерезидентов.
Сейчас идет обработка данных. Уведомления будем направлять только в мае, потому что эту информацию необходимо проанализировать и распределить по категориям", - отметил Биржанов.
Он добавил, что пока рано говорить о количестве граждан, чьи переводы могут попасть под налоговый контроль, поскольку данные могли дублироваться из разных банков.
Напомним, что в Казахстане с 15 апреля начали проверять проверять мобильные переводы граждан. Согласно действующим критериям, под внимание налоговых органов попадают граждане, если денежные переводы поступают от 100 и более разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на общую сумму свыше 1 020 000 тенге (12 минимальных заработных плат).
Между тем отметим, что самозанятые казахстанцы вновь заявили о проблемах с оплатой обязательных отчислений. По их словам, при попытке оплатить обязательные отчисления платежи отменяются и возвращаются на счет в банке. Ранее с такой же проблемой граждане уже обращались в редакцию. Тогда в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, отвечая на запрос Kazakhstan Today, заверили, что "данные технические проблемы были устранены до наступления срока уплаты социальных платежей за период февраль 2026 года".
22.04.2026, 15:07 149811
В Алматы школьники отметили День китайского языка ООН
Фото: Синьхуа
Рассказать друзьям
Алматы. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню китайского языка ООН, состоялось в понедельник в международной школе "Тамос" в Алматы, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Мероприятие было организовано генеральным консульством КНР в Алматы совместно с международной школой "Тамос". В нем приняли участие генеральный консул КНР в Алматы Су Фанцю, консул по образованию генконсульства КНР в Алматы Хуан Сяоминь и руководство международной школы "Тамос".
На церемонии открытия Су Фанцю поздравил участников с успешным проведением Международного дня китайского языка и призвал школьников к изучению языка. Он также пообщался с детьми на темы истории китайских иероглифов и использования китайского языка.
Мы на протяжении тысячелетий являемся соседями Китая. У наших наций действительно богатые традиции взаимодействия", - отметил генеральный директор школы "Тамос" Бауыржан Сериков.
По его словам, в школе китайский язык изучают порядка 500 учеников.
Китайский - это глобальный язык Востока. Наша школа уделяет очень большое внимание преподаванию китайского языка нашему будущему поколению", - подчеркнул Сериков.
В свою очередь директор лингвистического отделения школы Лейла Турсынова подчеркнула, что китайский язык - неотъемлемая часть мировой культуры.
Он несет в себе многовековую историю и философию. Мы придаем огромную важность тому, чтобы наши ученики изучали этот язык. Так мы развиваем свои навыки межкультурной компетенции", - сказала она.
Мать одной из учениц школы рассказала, что изучать китайский язык было собственным желанием ее дочери.
Моя дочь уже около двух лет изучает китайский язык. Ей нравится все, что связано с Китаем. Ее мечта - увидеть Терракотовую армию и Великую Китайскую стену", - рассказала женщина.
22.04.2026, 14:02 153501
Экосаммит в Астане: президент Монголии заявил о деградации пастбищ
Генеральная Ассамблея ООН объявила текущий год Международным годом пастбищных угодий и животноводов
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе Регионального экологического саммита в Астане заявил о деградации пастбищ, передает корреспондент агентства.
Как подчеркнул лидер Монголии, сейчас более половины поверхности Земли занимают пастбища, более 200 миллионов человек заняты в пастбищном и животноводческом секторе, однако в последние годы пастбищные земли страдают от изменения климата и деградации почв, что создает новые проблемы для животноводов. Именно поэтому по инициативе Монголии Генеральная Ассамблея ООН объявила текущий год Международным годом пастбищных угодий и животноводов, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Проводятся масштабные мероприятия для привлечения внимания к значимости пастбищ и животноводства. Их устойчивое развитие, основанное на географических особенностях и традиционном образе жизни, является общей целью стран нашего региона. Это необходимо для обеспечения продовольственной безопасности, повышения роли пастбищ в экосистеме, признания их значимости и внедрения устойчивого управления и восстановления земель, а также увеличения инвестиций в развитие сектора. Мы призываем всех к сотрудничеству в этих направлениях", - добавил Ухнаагийн Хурэлсух.
Напомним, сегодня в Астане проходит Региональный экологический саммит.
22.04.2026, 12:01 159156
Самозанятые вновь заявили о проблемах с оплатой отчислений
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Самозанятые казахстанцы вновь заявили о проблемах с оплатой обязательных отчислений, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить отчисления. По словам читателей, при попытке оплатить обязательные пенсионные взносы, ОПВР, социальные отчисления и медицинское страхование через банковские приложения платежи не проходят и спустя некоторое время возвращаются на счет отправителя. В причинах отмены платежа указывается следующее "Период в списочной части не совпадает с данными КГД".
Мне мозг "съели" из-за 28 тенге неоплаченных за машину. Причем со всех банков. А то, что я хочу честно свои налоги оплатить как самозанятый, игнорят. В прошлом месяце мне возврат налогов пришел 31 марта. Я тут же через 10 минут опять оплатила. Судя по всему, платеж прошел. Но в этом месяце та же история - от банка приходит возврат", - сообщила Аксана.
Также самозанятые опасаются, что из-за невозможности своевременно перечислить платежи им могут быть начислены пени и даже штрафы.
Второй месяц я работаю на режиме самозанятости и второй месяц подряд Я сталкиваюсь с проблемами отчислений платежей для самозанятых. Ряд экспертов в соцсетях заверяли, что вся техническая база для этого режима готова, но как мы видим уже наступил второй квартал и до сих пор люди сталкиваются с проблемой в отчислении платежей. Я пыталась отправлять платежи через различные банки, но везде безуспешно. Платежи возвращаются через пару дней. Сегодня уже 22-е число, а срок оплаты - до 25-го. Дальше что? Пеня?" - заявила Анастасия.
Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в КГД.
Напомним, в начале марта в редакцию также обратились самозанятые казахстанцы с жалобами на невозможность оплатить обязательные отчисления. Тогда платежи тоже не проходили и возвращаются на счет отправителя.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today жалобы самозанятых казахстанцев на невозможность оплатить обязательные отчисления.
По его словам, если гражданин предпринимал реальные действия для уплаты обязательных платежей, однако не смог их выполнить по причинам, связанным с техническими сбоями банковских или государственных систем, применение штрафных санкций является незаконным.
Позже Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, отвечая на запрос Kazakhstan Today, прокомментировал жалобы самозанятых.
В ведомстве утверждали, что "данные технические проблемы были устранены до наступления срока уплаты социальных платежей за период февраль 2026 года".
22.04.2026, 10:49 166886
Сегодня исполняется 156 лет со дня рождения Владимира Ленина
Фото: Википедия
Рассказать друзьям
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 22 апреля исполняется 156 лет со дня рождения советского политического и государственного деятеля, вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.
Будущий революционер Владимир Ленин (Ульянов) родился в Симбирске (ныне Ульяновск. - Прим. ред.) 22 апреля 1870 года в многодетной семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином, Ильи Николаевича Ульянова и учительницы Марии Александровны Ульяновой.
Ленин является одним из основателей Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), организатором и лидером Октябрьской революции 1917 года в России. Он стал первым председателем Совета народных комиссаров РСФСР, а позднее - Совета народных комиссаров СССР. Ленин также считается идеологом и инициатором создания Коммунистического интернационала и одним из основателей Союза Советских Социалистических Республик.
Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) отличаются крайней полярностью. Вне зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина даже многие некоммунистические исследователи считают его наиболее значительным революционным государственным деятелем в мировой истории, пишет "Википедия".
Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки 21 января 1924 года после долгой и продолжительной болезни. Спустя двое суток гроб с забальзамированным телом перевезли в Москву и установили в Колонном зале Дома Союзов. Торжественная церемония прощания с первым главой советского государства и руководителем большевистской партии проходила в столице СССР в течение пяти дней. В Советском Союзе с момента смерти Владимира Ленина его фигура сразу стала объектом масштабного культа личности и преклонения. Его официально считали гением, провидцем и гигантом мысли глобального масштаба.
21.04.2026, 20:42 173601
Алматинцы обратились к властям с просьбой поддержать акцию "Батырларға тағзым"
Рассказать друзьям
Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров обратился в акимат Алматы и к президенту Республики Казахстан с просьбой поддержать акцию "Батырларға тағзым" ("Поклонимся героям").
Как сообщает Sputnik.kz, шествие "Батырларға тағзым" - аналог "Бессмертному полку" в 2025 году возобновилось в Алматы спустя несколько лет после эпидемии COVID-19, когда массовые мероприятия были запрещены. В предыдущие пять лет мероприятие проходило в онлайн-формате.
Возобновление шествия в очном формате в 2025 году вдохновило алматинцев. На мероприятие к назначенному времени на месте его старта собрались десятки тысяч горожан с портретами своих родных, прошедших горнило Великой Отечественной войны. Именно по этой причине в 2026 году, практически за месяц до празднования Дня Победы, организация ветеранов-афганцев в очередной раз обратилась к городским властям с просьбой поддержать патриотическую акцию. Аналогичное обращение было направлено в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Это больше нужно нам, живым, чем мертвым. Для того, чтобы сохранить историко-героическое наследие нашего народа. Чтоб мы воспитывали своих детей на подвигах героев, которые есть в их семьях. Потому что Великая Отечественная война затронула каждую семью. Если кто-то не воевал на фронте, то он здесь ковал Победу, в тылу", - цитирует издание председателя координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и других локальных военных конфликтов Мурата Абдушкурова.
По его словам, такие мероприятия наиболее ясно формируют у подрастающего поколения чувство истинного патриотизма. Именно по этой причине Абдушкуров надеется, что и городские власти, и администрация президента страны поддержат проведение шествия "Батырларға тағзым".
Я думаю, что акимат примет положительное решение. Потому, что это шествие - один из элементов воспитания подрастающего поколения в духе казахстанского патриотизма. Это для того, чтобы дети понимали, что помимо прав, у них есть еще и обязанности. Обязанность защищать Родину. А что такое Родина? В первую очередь, это они сами, их близкие семьи, тот любимый город, в котором они живут", - отмечает Мурат Абдушкуров.
Помимо этого, пишет издание, на майские праздники, в том числе на 1 мая - День единства народа Казахстана, 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы ветераны-афганцы запланировали еще целый ряд мероприятий. Они намерены провести встречи с молодежью, уроки мужества в городских школах и ряд соревнований по разным видам спорта. Также накануне Дня Победы члены ветеранских общественных объединений проведут ежегодную акцию "Никто не забыт!", в ходе которой приведут в порядок могилки ветеранов Великой Отечественной войны на городских кладбищах.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?