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Назначен аким столичного района Сарыарка

14.10.2020 8101
Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Есет Байкен назначен акимом района Сарыарка в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 
По согласованию с администрацией президента и с депутатами городского маслихата Есет Байкен назначен акимом района Сарыарка, сообщили в пресс-службе акима.
 
Трудовую деятельность Есет Байкен начал в 2008 году в управлении экономики и бюджетного планирования Астаны в должности ведущего специалиста. В разные годы работал главным специалистом отдела социально-культурной сферы аппарата акима Астаны, главным инспектором акима Астаны, руководителем организационно-инспекторского отдела аппарата акима Астаны. В последние годы занимал должности эксперта секретариата руководителя администрации президента РК, госинспектора отдела госконтроля и организационно-территориальной работы АП РК, акима Нуринского района Карагандинской области.
 

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