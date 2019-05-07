Назначен председатель Комитета телекоммуникаций МЦРОАП РК

Приказом министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Ярошенко Виталий Владимирович назначен на должность председателя Комитета телекоммуникаций, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В. Ярошенко родился в 1977 году. Окончил Акмолинский аграрный университет, Казахский гуманитарно-юридический университет, Кокшетауский институт экономики и менеджмента. С 2003 года работал в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих отрасль связи. В 2015-2017 годы занимал должности заместителя председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, директора департамента связи Министерства информации и коммуникаций РК, заместителя председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК. В 2017-2019 годы - заместитель председателя комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК. С февраля 2019 года занимал должность председателя комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.
Ранее были назначены вице-министры МЦРОАП. Первым вице-министром стал Талгат Жанжуменов.
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