Назначен председатель Комитета телекоммуникаций МЦРОАП РК

До назначения Мамаев был директором Департамента цифровизации и государственных услуг КГД МФ РК, Инкербаев - заместителем председателя Комитета по государственным закупкам МФ РК, Бейспеков - заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Акмолинской области.