Назначен президент АО "Казахфильм"

Алматы. 7 июля. Kazakhstan Today - Приказом министра культуры и спорта РК Акан Сатаев назначен президентом АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова, передает Kazakhstan Today.

Нового руководителя представил команде вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, который пожелал Сатаеву успехов в его будущих начинаниях, сообщает пресс-служба МКС.

Акан Сатаев родился в 1971 году в Караганде.

В 1994 году окончил факультет кино и телевидения Казахской национальной академии искусств имени Жургенова в Алматы.

В 2003 году основал студию Sataifilm, а в 2007 году снял свой первый художественный фильм Racketeer. Режиссер и постановщик мистического триллера "Затерянные" (2009), сериала "Братья" (2009), психологической драмы "Ликвидатор" (2011), исторического фильма "Тысяча смелых детей" (2012). Он также является режиссером криминальной драмы "Район" и исторической драмы "Дорога к материнству" (2016), "Бизнесмены" (2018), "Томирис" (2019) и других.

В 2014 году Сатаеву присуждена Национальная премия "Народный фаворит" как лучшему представителю киноиндустрии.

В 2016 году Акан Сатаев основал Фонд "Кинематографический фонд Астаны", целью которого является поддержка молодых режиссеров.

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