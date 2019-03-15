Назначен ректор Академии гражданской авиации

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - Тлек Ербулеков назначен ректором Академии гражданской авиации, передает Kazakhstan Today.





По решению совета директоров Тлек Ербулеков утвержден председателем правления - ректором АО "Академия гражданской авиации". Коллективу учебного заведения нового руководителя представил председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, сообщили в пресс-службе министерства.





Тлек Ербулеков в 1981 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности "инженер-пилот" (летная эксплуатация воздушного транспорта). Получил дополнительное образование в Дассо Авиасьон (Франция), Jet Tech International (США), Межведомственном авиационном комитете (МАК), Flight Safety Boeing (США), Turkish Airlines Training Center (Турция), British Airways Training Center (Великобритания).





Трудовую деятельность начал в 1981 году вторым пилотом воздушного судна ЯК-40 в Петропавловском объединенном авиаотряде. С 1983 по 1990 годы работал командиром воздушного судна L-410 в Уральском объединенном авиаотряде. С 1990 по 1995 годы работал вторым пилотом самолета ТУ-134. 1995-1996 годы был пилотом-инструктором, КВС Фалькон-900, 1997-1999 годы в ЗАО "Эйр Казахстан" занимал должности заместителя командира летного отряда, командира летного отряда по ВС ТУ-134, Боинг 737-200. С 1999 по 2001 годы Ербулеков занимал должность заместителя начальника, затем начальника инспекции по безопасности полетов ЗАО "Эйр Казахстан". С 2001 по 2006 годы трудился директором по производству ЗАО "Эйр Астана", являлся членом Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В 2006-2007 годы занимал должность заместителя директора РГП "Беркут". В 2007-2013 годы - пилот-инструктор воздушного судна Боинг 757/767 ЗАО "Эйр Астана". В 2013 году занимал должность начальника управления по производству полетов Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК. С августа 2013 года до сегодняшнего назначения работал пилотом-инструктором воздушного судна Боинг 757/767 ЗАО "Эйр Астана".





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства