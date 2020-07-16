Назначена повторная экспертиза по делу бывшего вице-адмирала ВМС РК

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Судебная коллегия по уголовным делам городского суда Нур-Султана назначила повторную экспертизу по делу бывшего вице-адмирала военно-морских сил Казахстана Жандарбека Жанзакова, передает Kazakhstan Today.

Заседания по делу до завершения экспертизы проводиться не будут. Такое постановление сегодня было озвучено в ходе судебного разбирательства, пишет КТК

По уголовному делу для определения суммы причиненного ущерба было проведено несколько судебно-экономических экспертиз, которые по своим заключениям имеют разные суммы. При таких обстоятельствах судебная коллегия считает, что для проверки законности приговора и правильного разрешения дела необходимо назначить повторную экспертизу с привлечением специалистов из Министерства обороны республики Казахстан, имеющих военно-морское образование", - сообщил председательствующий судья Космуратов.

Согласно части 3 статьи 288 Уголовно-процессуального кодекса, повторная экспертиза назначается для исследования тех же объектов и решения же вопросов. А потому суд поручил проведение экспертизы РГП "Центр судебных экспертиз" и обязал Министерство обороны Казахстана предоставить специалиста для оказания помощи в проведении повторной судебно-экономической экспертизы.

Адвокаты Жанзакова просили суд разрешить им присутствовать при проведении экспертизы. Прокурор был против, он сослался на то, что защитники могут оказать давление на экспертов. Потерпевшая сторона (Министерство обороны) не возражали против участия адвокатов, однако суд ходатайство не удовлетворил.

Следующее заседание пройдет после проведения назначенной экспертизы.

Напомним, 18 мая 2020 года офицера за превышение должностных полномочий приговорили к шести годам лишения свободы и взыскали с него более 42 млн тенге. Жандарбек Жанзаков и его защита с обвинением не согласны. В знак протеста бывший вице-адмирал объявил голодовку и держал ее более 40 дней. Кроме того, он написал письмо президенту с просьбой повлиять на законность рассмотрения этого дела.

Жанзакова обвинили в том, что он специально изменил техническую спецификацию для стоянки кораблей, чтобы провести закуп услуг способом из одного источника у компании "Сага Аташ" и обогатиться". В документе были удалены пункты "стоимость стоянки кораблей", "способ расчета оплаты". По версии прокуратуры, офицер причинил ущерб государству на 42,5 млн тенге.

Жанзаков пояснил, что, убирая формулировки, он лишь привел в соответствие договор 2015 года с предыдущими годами 2013-2014 годов

Помимо этого, обвинение настаивает, что экс-главнокомандующий ВМС РК Жанзаков не имел права заключать договор с ТОО "Сага Аташ" на аренду причальной стенки самостоятельно. Однако в суде вице-адмирал показал, что получал распоряжение о совершении этой сделки. А сделал это лишь для того, чтобы кораблям было где швартоваться.

Денег следствие найти так и не смогло. В суде представители обвинения указывали на дом отца Жанзакова (стоимость порядка 62 млн тенге) и просили конфисковать имущество. Но суд аргументы прокуратуры не принял, посчитав связь между строительством дома и похищенными деньгами недоказанной.

Вице-адмирал в суде показал, что дом строился вскладчину всей семьей для отца, чтобы была возможность собираться и жить всем вместе. При этом представитель компании "Сага Аташ" в суде также отрицал факт передачи каких-либо денег Жанзакову или другим офицерам.

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