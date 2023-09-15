Не верим: родители воспитанников алматинского детсада опасаются смены персонала
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Алматы. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Родители воспитанников яслей-сада № 23 Ауэзовского района города Алматы опасаются полной смены персонала.
В письме, присланном на адрес редакции Kazakhstan Today, возмущенные люди родители просят разобраться в ситуации.
Нас огорошили в четверг, 7 сентября, известием о ротации и о смене заведующей. Ничего против закона о ротации мы не имеем. Но... Сразу же пришло известие, что новая заведующая всеми способами заставит уволиться абсолютно весь персонал нашего детского сада, и приведет своих из 48-го яслей-сада. Вплоть до нянечек, уборщиц, охранников и поваров. В пятницу все наши воспитатели выходили в последний день, прощались и обнимались с нами, решив массово написать заявления об уходе. Им сказали, что вдвое сократят часы работы и з/п, т.е. их вынудили уйти. Мы не хотели отпускать своих воспитателей и остальной персонал", - говорится в письме.
В письме отмечается, что "многие родители возят сюда детей каждое утро именно из-за воспитателей. Дети к ним привыкли, и мы возмутились такими резкими переменами".
Даже родителей заранее, как полагается, никто в известие не ставил. Многие узнали о ситуации только в выходные или сегодня, в понедельник. За выходные мы успели создать группу, где было большинство родителей сада, написали кучу обращений в акимат с вопросами и возмущениями. Это, конечно же, не осталось незамеченным. Сегодня, 11 сентября, на работу вышел весь старый состав воспитателей и часть нянечек. Новая и старая заведующие начали нам врать в глаза, что никого они не увольняли, никто не собирался уходить, что все на своих местах. При этом воспитатели все утро стояли, потупив глаза, и почти не разговаривали с родителями, смотрели в пол (это нормально вообще???). Мы прекрасно понимаем, что через неделю или месяц их все равно уволят. Или вынудят уйти по одному", - утверждают родители.
По их словам, "новая заведующая утром клялась, что кроме нее и методиста никто из 48-го садика сюда к нам не придет на работу".
Но тут же мы узнали, что там УЖЕ и охрана, и повара из 48-го сада. С утра на новых рабочих местах. Старая заведующая стала предлагать нам перевести наших детей к ней в садик. В 48-ой. Это уже прямо край. Мало того что персонал меняют как хотят, осталось еще детей всех начать перетаскивать. Причем желающих перейти из 48-го в наш, 23-й, вслед за любимой заведующей и ее персоналом не наблюдается", - отмечает инициативная группа родителей.
Они также сообщили, что ходили в акимат.
Потом представитель акимата пришел к нам в сад на собрание с родителями. Обещают оставить весь персонал. Но мы вообще не верим, если честно (...) Есть подозрение, что все замнут. Воспитателей заставили молчать, скорее всего, угрозами, что их не возьмут ни в один детский сад города на работу. А ведь это их жизнь, они любят свою работу, к тому же у каждого семья - работа нужна", - говорится в письме.
(Орфография и пунктуация сохранены.)
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