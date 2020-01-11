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Неизвестные объявили награду за расправу над 65 закладчиками наркотиков - МВД РК

10.01.2020, 19:19 11476
Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Полиция Казахстана выявила Телеграм-чат, в котором объявлена награда за расправу с провинившимися закладчиками наркотиков, передает Kazakhstan Today.
 
Органами внутренних дел установлен механизм, по которому наркодилеры наказывают закладчиков, утаивших или потерявших полученные для реализации наркотики, сообщила пресс-служба МВД РК. 
 
Соглашаясь на участие в распространении наркотиков, закладчики в качестве гарантии вносят денежную сумму лицам, распространяющим наркотики через Интернет, или предоставляют свои персональные данные, адресные справки. Кроме этого, снимают на смартфон видео в онлайн-режиме с фиксацией привычных маршрутов передвижения - к месту жительства, учебы или работы.
 

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен телеграм-чат, где размещается информация (паспортные данные, адрес проживания) о закладчиках, по каким-то причинам не распространивших полученные наркотики. В телеграм-чате владельцами незаконных интернет-ресурсов объявлено вознаграждение за физическую расправу над ними - денежные суммы либо наркотики", - отметили в ведомстве. 

 
В настоящее время полицией выявлено 65 лиц, в отношении которых может быть совершена расправа. Среди них 26 жителей Нур-Султана, 19 - Павлодарской области, 16 - Петропавловска, 2 - Алматы, 2 - Тараза. Проводится работа по установлению владельцев телеграм-чата.
 
Министерство внутренних дел призвало казахстанцев не участвовать в распространении сомнительной информации в интернет-ресурсах, не распространять свои персональные данные через социальные сети. Родителям рекомендуется обращать внимание на фото и видео в смартфонах своих детей, содержащие информацию о месте жительства, паспортных данных, повседневных маршрутах передвижения.
 
 

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