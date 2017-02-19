Несовершеннолетнего водителя задержали в Северном Казахстане

Петропавловск. 19 февраля. Kazakhstan Today - В Северном Казахстане в рамках мероприятия "Безопасная дорога" задержали несовершеннолетнего водителя, сообщила пресс-служба ДВД региона.

За два дня акции на дорогах области выявлено 987 правонарушений, передает Kazakhstan Today.

"Главная цель профилактического мероприятия - обеспечить безопасность на дорогах, снизить аварийность. В связи с этим усилено патрулирование автодорог республиканского и областного значения, улиц областного центра и населенных пунктов", - отметил начальник местной полицейской службы ДВД Северо-Казахстанской области полковник полиции Канат Айтбаев.

По данным ведомства, в Петропавловске на пересечении улиц Тимирязева - Уральская сотрудниками батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД Петропавловска была остановлена автомашина ВАЗ 21093. Как выяснилось, машиной управлял 17-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. По словам юноши, он решил покататься с друзьями. По данному факту был составлен административный протокол по части 1 статьи 612 КоАП РК, которая предусматривает административное взыскание в виде штрафа в размере более 11 тысяч тенге.

В пресс-службе добавили, что за два дня за рулем в нетрезвом виде было задержано 24 водителя. В частности, в Аккайынском районе в селе Смирново в состоянии алкогольного опьянения водил автомобиль 56-летний сельчанин.

Чаще всего участники дорожного движения, по наблюдению полицейских, не соблюдают правила маневрирования и говорят за рулем по телефону.

В ходе акции за проезд на запрещающий сигнал светофора задержано 26 водителей, 77 водителей ездили без водительских прав, 11 лишены права управления транспортным средством.

Административную ответственность понесут и пешеходы. 77 человек были оштрафованы за переход дороги в неустановленном месте, разюмировали в ДВД.

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