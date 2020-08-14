Несовершеннолетний сын начальника полиции ЗКО управлял автомобилем без прав

Уральск. 13 августа. Kazakhstan Today - Несовершеннолетний сын начальника полиции Западно-Казахстанской области Махсудхана Аблазимова управлял автомобилем без прав, передает Kazakhstan Today.
Нарушение выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Выяснилось, что подросток снимал себя за рулем, находясь в Актау и Уральске.
По данному факту был составлен административный протокол в отношении матери несовершеннолетнего А. Г., 1967 года рождения. Она привлечена к ответственности в Актау по статье КоАП РК "Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 06.00", а в Уральске - по статье КоАП РК "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.
В ведомстве отметили, что А. Г. - бывшая супруга начальника ДП ЗКО Махсудхана Аблазимова, а несовершеннолетний правонарушитель - его сын.
Это не первое нарушение, в связи с которым в СМИ прозвучало имя Махсудхана Аблазимова. Совсем недавно в Актау ушла из жизни его мать, известная своей благотворительной деятельностью. На ее похороны, несмотря на карантин, пришли сотни людей, за что родные женщины вынуждены были заплатить штраф.
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