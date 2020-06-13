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Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в Казахстане в выходные дни

12.06.2020, 12:21 8560
Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в Казахстане 13-15 июня, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града", - сообщает "Казгидромет". 

 
По прогнозу, северо-западный антициклон вызовет спад жары на северо-западе, севере и затем в центре страны. 
 
Лишь на западе и юге страны сохранится погода без осадков, а на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.
 

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