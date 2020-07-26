Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в субботу на большей части Казахстана

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, на севере и востоке местами сильные, со шквалистым ветром. Местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, возможно выпадение града, на северо-западе утром местами туман". - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами сохраняются шквал, град, усилится ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской, днем Акмолинской областях порывы до 23-25 метров в секунду, в Карагандинской области до 23-28 метров в секунду, утром в Костанайской области туман.

В Восточно-Казахстанской области сегодня местами шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду, днем возможен град.

В Кызылординской области утром и днем местами ветер до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. В Алматинской области ночью местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области утром местами возможен град.

Кроме того, днем в Алматинской, Кызылординской Атырауской, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской, на юго-западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства