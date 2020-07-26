Система Orphus

Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в субботу на большей части Казахстана

25.07.2020, 08:47 6211
Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с дождями и ветром ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, на севере и востоке местами сильные, со шквалистым ветром. Местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, возможно выпадение града, на северо-западе утром местами туман". - сообщает "Казгидромет".

 
По прогнозу, сегодня в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами сохраняются шквал, град, усилится ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской, днем Акмолинской областях порывы до 23-25 метров в секунду, в Карагандинской области до 23-28 метров в секунду, утром в Костанайской области туман. 
 
В Восточно-Казахстанской области сегодня местами шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду, днем возможен град. 
 
В Кызылординской области утром и днем местами ветер до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. В Алматинской области ночью местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области утром местами возможен град.
 
Кроме того, днем в Алматинской, Кызылординской Атырауской, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.
 
В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской, на юго-западе Алматинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая