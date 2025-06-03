02.06.2025, 08:25 67706
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории РК - пройдут дожди с грозами и градом, усилением ветра, на юге с пыльной бурей. На западе - шквал, на севере и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, сообщили в Казгидромете.
В Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской области, на западе, востоке, юге, в центре Карагандинской области, юге, в центре Акмолинской области, на севере, востоке, в центре области Улытау, на востоке, юго-западе, в центре области Абай, северо-западе, востоке Атырауской области, в центре, на севере Кызылординской области, на северо-западе Костанайской области, в центре Павлодарской области, на севере, юге Жамбылской области, на западе, в центре Туркестанской области, в центре Алматинской области, на юге Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской областях, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке, юго-востоке Павлодарской области, на севере, западе, восток области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: дождь, гроза, +26-28 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +23-25 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +32-34 °C.
новости по теме
02.06.2025, 12:54 53096
Дорогу на термальные источники в Алмарасане закроют на реконструкцию до 3 июля
Фото: instagram/akimat_almaty
Рассказать друзьям
Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 3 июня по 3 июля 2025 года закроют популярный туристский маршрут от парковки "Алма-Арасан" до термального источника, включая доступ к водопаду Девичьи слезы и поляне Терра, сообщает пресс-служба горакимата.
Ограничение связано со вторым этапом реконструкции маршрута, направленным на повышение безопасности и комфорта. Планируются демонтаж и замена мостов, обновление троп, установка лестниц и объектов благоустройства. Ранее, с 12 мая, проводились подготовительные работы: очистка склонов, монтаж защитных конструкций, укрепление маршрута. Проход будет закрыт полностью, включая будни, выходные и праздники. Завершение работ запланировано до 31 июля (возможны корректировки из-за погодных условий)", - говорится в сообщении.
Проект направлен на создание современного, безопасного и экологичного туристического маршрута.
Жителям и гостям Алматы рекомендуют учитывать ограничения при планировании поездок.
Напомним, 4 мая в ущелье Алмарасан, в районе термальных источников, из-за сильного ливня и ветра произошел камнепад. Камни упали на деревянные строения, где обычно бывает много туристов. В результате ЧП погибла девушка.
01.06.2025, 09:11 149296
В Казахстане ожидаются дожди с грозами
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории РК - пройдут дожди с грозами и градом, усилением ветра, на западе, юге - с пыльной бурей, информирует Казгидромет.
В Атырауской, Мангистауской области, на севере области Улытау, на юго-западе, в центре области Абай, в центре, на севере Кызылординской области, на севере, юге Актюбинской области, на северо-западе Костанайской области, в центре Павлодарской области, на западе, востоке, в центре Карагандинской области, на севере, юге Жамбылской области, на западе, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области, на западе, юге Туркестанской области, в центре Алматинской области, на юге Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на западе, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке, юго-востоке Павлодарской области, на юго-востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: переменная облачность, дождь, +21-23 °C.
В Астане: дождь, гроза, +26-28 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +30-32 °C.
31.05.2025, 19:59 199656
В Минсельхозе назвали регионы с наибольшей угрозой нашествия саранчи
Заселение стадными саранчовыми вредителями может охватить до 2,1 млн га
Рассказать друзьям
Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По данным на 31 мая, на территории Казахстана на наличие саранчи обследовано 5,6 млн га сельхозугодий. Обработано 844 тыс. га, сообщает Минсельхоз.
В Туркестанской области обработка против мароккской саранчи практически завершена - обработано 371 786 га, в настоящее время проводится зачистка территории.
В Жамбылской области мероприятия против мароккской саранчи полностью завершены. Одновременно продолжается химическая обработка против итальянского пруса на площади 27 898 га.
Мероприятия против саранчи активно проводятся в 15 регионах страны.
Согласно прогнозам, в 2025 году заселение стадными саранчовыми вредителями на территории Казахстана может охватить до 2,1 млн га. Наибольший риск сохраняется в Костанайской, Актюбинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.
Напомним, в начале мая министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заявил, что распространение стадных саранчовых вредителей прогнозируется на площади 2,1 миллиона гектаров - это на 1 миллион гектаров меньше, чем в прошлом году.
31.05.2025, 09:11 232506
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 31 мая
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 31 мая, на большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды.
Синоптики прогнозируют дожди с грозами, на севере, северо-западе страны - град. Только на западе, юго-западе, юге, востоке ожидается погода без осадков. По республике усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке с пыльной бурей.
В Атырауской, Мангистауской, на севере, востоке Жетысуской, в центре, на севере Кызылординской, на севере, юге Актюбинской, на северо-западе Костанайской, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Карагандинской, на севере, юге Жамбылской, на северо-западе, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Туркестанской, в центре Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на западе, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на юге Костанайской, Абайской, Улытауской, на юго-востоке Павлодарской, на севере, востоке Жетысуской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
30.05.2025, 14:52 288946
Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Рассказать друзьям
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане 32 школы закрепили за медицинскими организациями, не имеющими лицензий на медицинскую деятельность, сообщили в столичной прокуратуре.
В ходе проверки выявлено, что госорган закрепил своим приказом за 32 школами медицинские организации, которые не имели соответствующих лицензий на медицинскую деятельность и необходимых санитарно-эпидемиологических заключений", - рассказали в прокуратуре.
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, из числа работников санитарно-эпидемиологической, медицинской и фармацевтической сфер создана рабочая группа, которая приступила к приведению этих объектов в соответствие с требованиями законодательства о здравоохранении.
Ранее сообщалось, что детям с психическими расстройствами не выплачивали положенное пособие в Абайской области.
30.05.2025, 08:29 313536
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Обширный антициклон обусловит погоду без осадков на большей территории Казахстана. Лишь на севере, юге, юго-востоке страны атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами, сообщает Казгидромет.
По республике ожидаются усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы - туман.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса.
В Атырауской, Мангистауской областях, на севере, востоке области Жетысу, в центре, на севере Кызылординской области, на севере, юге Актюбинской области, на востоке, в центре Павлодарской области, на севере, юге Жамбылской области, на северо-западе, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области, на западе, юге Туркестанской области, в центре Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на западе, юго-востоке Актюбинской области, на юге, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на юго-востоке Павлодарской области, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +24-26 °C.
В Астане: ожидается дождь, гроза, +26-28 °C.
В Шымкенте: ожидается дождь, гроза, +27-29 °C.
29.05.2025, 19:45 327741
Ударившего страуса в зоопарке Шымкента подростка привлекли к ответственности
Он привлечен к административной ответственности
Рассказать друзьям
Шымкент. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 25 мая около 18.00 в зоопарке Шымкента, несмотря на правила безопасности и четкое предупреждение, один из посетителей перелез через ограждение, ударил страуса ногой и намеренно пугал животных, сообщили в пресс-службе зоосада.
На следующий день уже был установлен правонарушитель - несовершеннолетний.
Совместно с родителями была взята объяснительная, и в соответствии с действующим законодательством РК он привлечен к административной ответственности", - сообщили в зоопарке.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
29.05.2025, 11:33 325706
В Караганде проходит судебный процесс по делу о жестоких издевательствах над приемными детьми
Дети дали показания в суде против опекунов
Рассказать друзьям
Караганда. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе судебного процесса приемные дети из патронатной семьи дали показания против своих опекунов. По материалам дела они жестоко издевались над ними, избивали и вынуждали питаться продуктами с навозом, сообщает телеканал КТК.
На скамье подсудимых - 45-летний мужчина, его супруга и дочь. Судят семью за истязание, причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество. Так как деньги, которые государство выделяло на содержание детей, глава семейства тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты", - говорится в сюжете.
Шестеро сирот (старшему из которых сейчас 16, младшему 11 лет) рассказали, что им пришлось пережить в патронатной семье. Детский кошмар длился целых 5 лет. Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка.
Потерпевшие рассказали, что их били и заставляли употреблять в пищу навоз. Ребята признаются, что часто не слушались и даже убегали из дома, но не могут понять, за что именно их наказывали так жестоко.
В детском доме семейного типа правила царили суровые. Домашним туалетом могли пользоваться только опекуны и их родные дети. Приемные ходили на улицу и ели отдельно - в той же комнате, где и спали. Меню тоже сильно различалось. Главное правило: всех членов патронатной семьи называть по имени-отчеству. Особый почет должны были проявлять к родным детям", - отмечает КТК.
Мальчики рассказали, что за это время на выделенные государством пособия им обновляли только сапоги для уборки сарая. Лишь однажды купили новые кроссовки. Почти вся одежда была ношеной.
Подсудимые же возражают: мол, дети все преувеличивают. Они воспитывали их со всей душой. Записывали в спортивные и музыкальные кружки. Глава семейства и вовсе считает, что смог показать настоящую отцовскую любовь.
Неизвестно, сколько это могло продлиться, если бы однажды своих троих внуков не решила навестить их бабушка. После визита в патронатную семью как раз все и раскрылось. Троих детей она забрала с собой. Еще троих снова вернули в детский дом.
В приемную семьи дети попали в 2018 году, уголовное дело завели только в 2023 году, и вот сейчас его рассматривают в суде. В нескольких показаниях они не раз заверяли, что рассказывали о побоях учителям и врачам, у которых лечились. Но никто им так и не помог, сообщает телеканал.
Напомним, в июне 2024 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала жуткие подробности истязания приемных детей в Шымкенте.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.06.2025, 09:39В Туркестанской области обнаружили 24 незаконные насосные установки для забора воды 02.06.2025, 10:33За счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов обеспечат питьевой водой жителей области Улытау77396За счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов обеспечат питьевой водой жителей области Улытау 02.06.2025, 10:4375476Космодром Байконур празднует свое 70-летие 02.06.2025, 08:2567926Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 02.06.2025, 11:3464261В Казахстане кредитный портфель банковского сектора вырос на 4,1% 29.05.2025, 19:45327961Ударившего страуса в зоопарке Шымкента подростка привлекли к ответственности 29.05.2025, 11:33326131В Караганде проходит судебный процесс по делу о жестоких издевательствах над приемными детьми 30.05.2025, 08:29313756Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу 30.05.2025, 14:52289166Столичные школы закрепляли за клиниками без лицензий 30.05.2025, 10:59277971В Туркестанской области построят групповой водопровод с каскадом ГЭС на реке Угам 06.05.2025, 12:20501486Крупнейшими торговыми партнерами Казахстана стали Китай, Россия и Италия 06.05.2025, 15:13499051Авиакомпанию Qazaq Air переименуют в Vietjet Qazaqstan 05.05.2025, 19:28493606В КТЖ отмечают рекордный рост экспорта кормов в Китай 06.05.2025, 17:33481456Казахстан готов нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям 05.05.2025, 17:35451381Госкомпания в Акмолинской области не доплатила в бюджет 52 млн тенге
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?