Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане

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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории РК - пройдут дожди с грозами и градом, усилением ветра, на юге с пыльной бурей. На западе - шквал, на севере и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман, сообщили в Казгидромете.





В Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской области, на западе, востоке, юге, в центре Карагандинской области, юге, в центре Акмолинской области, на севере, востоке, в центре области Улытау, на востоке, юго-западе, в центре области Абай, северо-западе, востоке Атырауской области, в центре, на севере Кызылординской области, на северо-западе Костанайской области, в центре Павлодарской области, на севере, юге Жамбылской области, на западе, в центре Туркестанской области, в центре Алматинской области, на юге Северо-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской, Туркестанской областях, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской области, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской области, на юге, севере, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе Мангистауской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на востоке, юго-востоке Павлодарской области, на севере, западе, восток области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане: дождь, гроза, +26-28 °C.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +23-25 °C.





В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +32-34 °C.