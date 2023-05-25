Незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы
Судебные разбирательства по делу длились продолжительное время
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы, информирует пресс-служба акимата города.
По данным в управления градостроительного контроля, решением суда надстройка над серединой дома (мезонин), расположенного на улице Курмангазы, признана незаконной.
Сообщается, что собственник одной из квартир возвел на кровле жилого дома мезонин и актом приемочной комиссии ввел его в эксплуатацию.
5.07.2021 года управлением было направлено исковое заявление в суд Алмалинского района о признании акта приемочной комиссии недействительным. На основании акта постройка признана самовольной, требующей собственника снести возведенный мезонин за свой счет", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что судебные разбирательства по делу длились продолжительное время.
По результатам 07.12.2022 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений - требования управления были удовлетворены. По вступлении решения суда в законную силу исполнительный лист был направлен в департамент юстиции. Накануне собственником произведен снос самовольной постройки", - добавили в пресс-службе.
Ранее летнюю террасу кафе в центре Алматы снесли по решению суда.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Также в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.