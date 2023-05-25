Незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы

Фото:pavlodarnews.kz

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Павлодар. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре на одном из фасадов зданий появился мурал в память о погибшем пожарном.





Как сообщает pavlodarnews.kz, изображение заместителя начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Жамбылской области появилось на фасаде здания на улице Катаева, 46, в областном центре.





Мы ощущали большую ответственность, приступая к этой работе, прежде всего перед родственниками погибшего героя (...) Но все сложилось хорошо, погода благоприятствовала, и работу закончили за 23 часа", - сообщил руководитель студии росписи стен Антон Толчин.





По словам художника, фасад здания, выложенный облицовочной плиткой, не был ранее окрашен. Такие поверхности хорошо подходят для муралов. Это восьмая большая работа студии в Павлодаре.





Кроме того, пожарные проведут вечер памяти погибшего коллеги. В Павлодарском техническом колледже МВД РК, который окончил Меиржан Айманов, высадят аллею из елей, а также проведут турнир по мини-футболу.





Напомним, в августе 2021 года полковник гражданской защиты Меиржан Айманов руководил тушением пожара на складе боеприпасов войсковой части 28349, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. Когда пожарные только приехали на место, прогремел первый взрыв. Но Меиржан пришел в себя и смог вытащить из пожара нескольких коллег. Следующий взрыв унес жизнь 45-летнего пожарного.





За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента Казахстана от 29 августа 2021 года Меиржану Айманову было посмертно присвоено звание "Халық Қаһарманы" (Народный герой) с вручением знака особого отличия - "Золотой Звезды" и ордена "Отан".