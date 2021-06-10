Нигматулин Цою: вам пора из окопов выходить

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В ходе пленарного заседания спикер мажилиса Нурлан Нигматулин обратился к министру здравоохранения Республики Казахстан с призывом прекратить общаться с населением через постановления государственного санитарного врача, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе выступления на пленарном заседании мажилиса парламента РК министр здравоохранения Алесей Цой отметил, что уровень удовлетворенности качеством медицины в развитых странах, в том числе в Европе не превышает 65-70%.

На эти слова министра спикер мажилиса ответил предложением "оставить Европу европейцам и заняться своими вопросами".

Вам пора вообще из окопов выходить. Пора вам, уважаемый господин министр, что называется, в народ выйти. Хватит общаться с людьми через постановления санитарного врача. Сходите в больницу, сходите в поликлинику, желательно районную. Пообщайтесь с людьми, которые там сидят в очередях… Я думаю, вы много узнаете о качестве медицинской помощи и достижении этого показателя", - сказал Нигматулин.

Он подчеркнул, что "все эти цифры не удовлетворяются".

Время растерянности прошло, пора собраться уже. Коммуникации выстроить. Не только в СКЦ, где читают по бумажке - и пошли. Еще и на половину вопросов журналистов не отвечаете... Сходите, пообщайтесь с людьми, мы ради кого работаем? Надо тоже знать, как люди оценивают качество медицинских услуг. Парламент вас поддержал, средства вам беспрецедентные выделили. Работать уже давно пора", - заключил Нигматулин.

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