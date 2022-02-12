Новорожденного в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Павлодар

НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Туркестанской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 февраля в Кызылординской области в центре области ожидаются туман, ночью в центре, на юге области гололед. Ветер юго-западный, западный ночью в центре области 15-20 метров в секунду.

12 февраля на юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, на юге и востоке области порывы 17-22 метра в секунду.

В Алматы утром и днем 12 февраля, сутки 13 февраля временами ожидаются туман, гололед.

12 февраля днем на большей части Актюбинской области низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер западный, юго-западный, днем на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 12 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 12-14 февраля на севере области, в горных районах туман, гололед. Ветер юго-западный, на юго-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, ночью 12, сутки 14 февраля порывы 23-28 метров в секунду. В связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горах в период с 12 по 14 февраля в горных районах региона ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

12 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

12 февраля в Костанайской области ожидается снег, ночью на севере и юге области сильный снег. На севере и юге области метель. На юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на севере и юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

12-13 февраля в Акмолинской области ожидается метель. 12 февраля на северо-востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на северо-западе, юге области 15-20, днем временами порывы 25 метров в секунду, 13 февраля на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

12 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, днем на севере, востоке области 15-20 метров в секунду.

Утром и днем 12 февраля в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе области и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23 метра в секунду. В связи с прогнозом сильных смешанных осадков в горах в период с 12 по 14 февраля в горных районах региона ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

В Шымкенте утром и днем 12 февраля ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Днем гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 12 января ожидаются на юго-западе Павлодарской области ожидается низовая метель, ветер юго-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

12 февраля ночью на северо-западе, в центре Карагандинской области ожидается сильный снег. На большей части области ожидается метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью на западе, в центре области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду.