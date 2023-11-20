19.11.2023, 17:38 47901
Новый спорткомплекс за 249 млн тенге простаивает в Актюбинской области
По словам местных жителей, спорткомплекс выглядит заброшенно, несмотря на новизну
Рассказать друзьям
Актобе. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Петропавловка Актюбинской области простаивает спортивный комплекс, открытый в начале этого года, передает корреспондент агентства.
Аким приезжал, якобы в волейбол играли, запустили. Он уехал, опять все закрыли. Вон видите недоработки, сдать-то они сдали его по документам. Посмотрите, все валяется, вытяжка не изолирована, вся в лохмотьях", - рассказал местный житель телеканалу "Хабар 24".
По словам жителей села, двери спортивного комплекса до сих пор закрыты. Хотя ввод в эксплуатацию был в феврале этого года с участием акима области (тогда им являлся Ералы Тугжанов).
Возведение комплекса было начато в прошлом году и завершено с опережением графика. На строительство объекта было выделено 249 млн тенге", - говорится в сообщении районного акимата.
По информации телеканала, то мероприятие в акимате Желтауского сельского округа, на территории которого находится спорткомплекс, назвали не вводом в эксплуатацию, а ознакомительным визитом. По словам чиновников, завершили строительство объекта этим летом.
Официальной презентации не было, рабочие моменты. В августе приняли, сказали в областном управлении строительства. На баланс района передадут, только потом штат будет выделяться, пока штата нет", - рассказал аким Желтауского сельского округа Каргалинского района Азамат Рзагулов.
Как сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства области Аслан Жарасбаев, у спорткомплекса были проблемы с оформлением земельного акта. В настоящее время работа продолжается.
До конца года объект обещают передать на баланс района.
новости по теме
20.11.2023, 13:38 13941
Убийство девочки в Экибастузе: Закиева обратилась к казахстанцам
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из-за насилия погибло уже 25 детей, 6 из них - от рук близких им людей, заявила в своем обращении к казахстанцам уполномоченный по правам человека Динара Закиева.
Сегодня нашли погибшую 7-летнюю девочку. Подозреваемая в преступлении мама ребенка, по предварительным данным, дала признательные показания. Другие дети из этой семьи будут размещены в ЦПД. Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т.д.", - заявила Закиева.
Она призвала казахстанцев сообщать о фактах угрозы безопасности детей на номера 111 или 102.
Конечно, информацию проверят, но если опасения подтвердятся, то вы сможете спасти чью-то жизнь", - подчеркнула омбудсмен.
Она также напомнила о законодательных изменениях, которые по поручению президента предусмотрены в разработанном совместно с госорганами и депутатами законопроекте по безопасности детей.
Одной из важнейших поправок, которую подержали, является уголовная ответственность (криминализация) за насилие, побои, легкий вред здоровью, совершенные в отношении детей, ведь, обеспечив неотвратимость наказания, мы можем предотвратить тяжелые последствия", - подчеркнула Закиева.
По ее словам, в числе поправок также: исключение примирения по всем случаям насилия в отношении детей, инфраструктура помощи семьям, профилактика и т.д. Всего в законопроект войдут 109 поправок.
Омбудсмен также подчеркнула, что для исполнения закона нужны кадры.
Сейчас на 6,8 млн детей всего 303 сотрудника опеки, то есть на одного сотрудника приходится 22 тысячи детей. Необходимо - 1 сотрудник на 5 тысяч детского населения", - рассказала Закиева.
Она отметила, что большой поддержкой является внимание, которое лично президент уделяет проблеме насилия, нарушения прав детей.
Только за этот год со дня вступления в должность главы государства были приняты вышеперечисленные и другие важные шаги для защиты детей. Работа продолжается", - резюмировала Закиева.
Напомним, в Экибастузе нашли тело пропавшей 7-летней девочки. В убийстве подозревают ее мать.
Ранее министр культуры и информации РК Аида Балаева в своем обращении к казахстанцам высказалась о проблеме семейно-бытового насилия. По ее словам, Национальная комиссия по делам женщин и семейной политике при президенте Казахстана приступила к разработке комплексного плана по противодействию домашнему насилию.
20.11.2023, 08:46 24896
Казахстанская авиакомпания возобновит полеты в Новосибирск
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Транспортной недели в Москве министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев встретился с министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в области воздушного сообщения.
По итогам встречи была достигнута договоренность о возобновлении авиакомпанией Qazaq Air регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск.
С декабря этого года авиакомпания планирует выполнять рейсы по маршруту Астана - Новосибирск с частотой до 5 рейсов в неделю и по маршруту Усть-Каменогорск - Новосибирск с частотой до 2 рейсов в неделю", - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай увеличили количество регулярных авиарейсов.
20.11.2023, 08:05 26811
На 90-м году ушла из жизни Куватова Румия Байзулдаевна
Рассказать друзьям
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today с прискорбием сообщает о невосполнимой потере - на 90-м году ушла из жизни Куватова Румия Байзулдаевна.
Куватова Румия Байзулдаевна родилась 25 сентября 1934 года в Семипалатинске Казахской ССР. Отец - Байзулда Сакенов - один из выдающихся руководителей Советского Казахстана, с июня 1943 года до июня 1956 года - заместитель народного комиссара (первый заместитель министра) государственной безопасности Казахской ССР. Байзулда Сакенов стал первым из национальных кадров руководителем органов безопасности Казахстана. Мама - Асия Сакенова - юрисконсульт Президиума Верховного Совета Казахской ССР. С 1940 года семья постоянно жила в Алма-Ате.
Румия Байзулдаевна пошла в первый класс в школу № 25 города Алма-Аты, после школы окончила филологический факультет Московского государственноно университета (МГУ). Трудовую деятельность начинала учителем средней школы в Джамбулском районе Алма-Атинской области.
В июне 1963 года вступила в ряды Коммунистической партии Советского Союза, до конца жизни хранила верность коммунистическим идеалам.
Большую часть своей трудовой деятельности она работала в Институте истории партии Казахской ССР на различных должностях. Последние годы перед выходом на пенсию работала в архиве президента РК главным хранителем фондов. Пользовалась большим авторитетом у коллег как человек с безупречными нравственными и моральными качествами и настоящий профессионал своего дела. За трудовые успехи была награждена медалью "За трудовое отличие", многочисленными грамотами ЦК Компартии Казахстана и управления делами президента РК.
Редакция Kazakhstan Today выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким.
19.11.2023, 11:51 61226
Из-за непогоды в нескольких регионах Казахстана произошли отключения электроэнергии
Рассказать друзьям
Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий, сильным ветром с порывами до 25-30 метров в секунду произошел ряд отключений в единой энергетической системе Республики Казахстан с ограничениями потребителей, сообщает АО "KEGOC".
18 ноября в 22.34 отключилась линия электропередачи 500 кВ на транзите Север - Восток - Юг. Для исключения аварийного перегруза оставшихся линий электропередачи транзита Север - Восток - Юг срабатывала противоаварийная автоматика с действием на отключение части потребителей по Южному, Алматинскому, Центральному регионам", - проинформировали в "KEGOC".
В воскресенье в 5.23 после включения линии ограничения потребителей были сняты.
Отмечается, что 19 ноября в 02.49 из-за отключения линий электропередачи 220 кВ на транзите 220 кВ ЭГРЭС-1 - электростанция ЕЭК имели место ограничения в Экибастузе. В 04.42 после включения линии полностью сняли ограничения по потребителям Экибастуза.
Напомним, в большинстве областей Казахстана из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение. В Караганде сильный ветер сорвал кровли нескольких зданий, в Астане на женщину упал рекламный баннер.
18.11.2023, 14:41 90416
В Казахстане ищут трех пропавших детей Дополнено
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ищут трех пропавших девочек. Одна из них пропала в Экибастузе, еще две - в Актюбинской области.
В Актюбинской области полицейские и добровольцы ищут двух сестер: 14-летнюю Назым и 13-летнюю Диляру Калиевых, проживающих в селе Бескудук Хобдинского района.
Калиева Назым - на голове имеется платок, возможно, коричневого цвета, коричневая куртка до колен, на ногах женские ботинки черного цвета на шнурках, волосы длинные, смуглая, рост примерно 168-170 см, худощавого телосложения. Калиева Диляра - куртка бежевого цвета до колен, на ногах женские ботинки черного цвета на шнурках, волосы каре, смуглая, рост примерно 160-173 см, худощавого телосложения", - сообщает Polisia.kz.
У обеих девочек есть с собой рюкзаки.
В поисках без вести пропавших несовершеннолетних задействован личный состав ДП области и волонтеры Zello Poisk.
Еще одну девочку - семилетнюю Милану Давыдову уже сутки разыскивают павлодарские полицейские и волонтеры.
Заявление о ее пропаже поступило в полицию Экибастуза 17 ноября в 21.15.
По тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребенка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры Vita и неравнодушные граждане. Полицией установлено, что около 16.00 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехать на выходные дни к супругу, который находится в крестьянском хозяйстве, расположенном в 15 км от села. При этом дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома", - рассказали в полиции.
Там добавили, что девочка учится в 3-м классе школы села Бескауга Кояндинского сельского округа.
Рост 128-130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Была одета: желтая куртка, трико светло-зеленого цвета, кофта серого цвета, сапоги черного цвета", - проинформировали в полиции.
В ведомстве обратились ко всем, кто владеет какой-либо информацией, с просьбой позвонить по телефонам 102 или 8 776 546 66 66.
Дополнено 18.11.2023, 19.12
В поисках семилетней девочки в Павлодарской области задействовали вертолет.
Работы по поиску продолжаются. В них задействованы спасатели, кинологи, полиция, местные исполнительные органы и волонтеры, всего 321 человек и 38 единиц техники. На месте организован оперативный штаб, сообщает ДЧС Павлодарской области.
17.11.2023, 20:05 117896
Онищенко предупредил об опасности синтетических вирусов и бактерий
В биолабораториях по всему миру ведется разработка биологического оружия на основе 40 известных вирусов и микробов
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В мультимедийном пресс-центре "Sputnik Казахстан" в ходе видеомоста Москва - Минск - Ереван - Бишкек - Астана - Ташкент академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что эпидемии КВИ, гриппа и ОРВИ в 2023 году не будет.
Опираясь на генетические маркеры тех субштаммов, которые прежде всего по коронавирусу циркулируют, - они не имеют тех признаков, которые давали бы нам основания считать, что произойдет резкий дрейф и инфекция станет очень вирулентной, то есть опасной и т.д.", - цитирует академика "Sputnik Казахстан".
По его словам, сейчас наблюдается прогнозируемый рост заболеваемости по этим нозологиям.
Что касается вспышки кори в Казахстане, то, по словам Онищенко, не надо считать, что заразу завезли из-за границы. Он подчеркнул, что корь - вакциноуправляемая инфекция, поэтому необходимо обеспечить полный охват детей прививками. Для этого необходимо усилить пропаганду необходимости вакцинации, в первую очередь среди мамочек.
Геннадий Онищенко отметил, что в биолабораториях по всему миру ведется разработка биологического оружия на основе 40 известных вирусов и микробов. Среди которых сибирская язва, чума и натуральная оспа. Но появилась угроза и пострашнее.
Мы сегодня с вами научились после расшифровки генома человека создавать искусственные вирусы. Если говорить простым языком, мы можем на компьютере смоделировать нужные нам свойства вируса, сшить его из аминокислот, эту последовательность, и оживить его", - объясняет академик.
По его словам, прецеденты по созданию подобных синтетических бактерий уже были.
Ранее один из кандидатов в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты Америки создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию.
Россия и Китай выразили серьезную озабоченность военно-биологической деятельностью США, в том числе за пределами страны, и требуют дать разъяснения.
В сентябре прошлого года на брифинге Минобороны РФ были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Там, в частности, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре 2022 года военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия. Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
17.11.2023, 14:08 124001
Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей - Балаева обратилась к казахстанцам
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева сделала обращение к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
По словам министра, проблема сегодня в стране стоит особенно остро. Она напомнила, что с 1 июля 2023 года по поручению президента усилена ответственность за такие правонарушения.
С тех пор число агрессоров, привлеченных к ответственности, возросло в два раза. Если во втором квартале текущего года к ответственности привлечено 7 тысяч человек, то в третьем уже 27 тысяч лиц. К административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей. В их отношении вынесены 75 тысяч защитных предписаний. Судами установлены 12 тысяч особых требований к поведению правонарушителей", - привела статистику Балаева.
Вместе с тем, подчеркнула глава Минкультуры, по итогам десяти месяцев текущего года наблюдается сокращение регистрации сообщений о правонарушениях в сфере бытовых отношений на 20%, в том числе уголовных правонарушений - на 4,2%, тяжких преступлений - на 12%.
Но, судя по печальной статистике и некоторым шокирующим фактам, вопрос о бытовом насилии еще стоит остро. К сожалению, это не причины, а уже следствия правовой недисциплинированности, неуважения к законам и криминализации сознания. Современному обществу присущ правовой нигилизм. Особенно тревожно за молодое поколение. Мы, как родители, должны прививать нашим детям культуру борьбы с такими негативными явлениями не только дома, но и в учебных заведениях. У общества должна сложиться устойчивая нулевая терпимость к нарушению закона, насилию, бескультурью. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство и хулиганство", - высказалась министр.
Она подчеркнула, что следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей.
Уважение к другим людям, трепетное отношение мужчин к женщинам и девочкам нужно прививать с детства. Мы всегда должны помнить, что судьба и жизнь нас самих и окружающих людей зависит от каждого из нас", - подчеркнула Аида Балаева.
Министр сообщила, что в настоящее время национальная комиссия по делам женщин и семейной политике при президенте Казахстана приступила к разработке комплексного плана по противодействию домашнему насилию.
Будем рады всем предложениям от экспертного сообщества и гражданского сектора", - добавила Балаева.
Напомним, сенатор предложила запретить бытовым тиранам работать в госорганах и лишить их права владения оружием.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из резонансных преступлений произошло на прошлой неделе. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
17.11.2023, 10:12 121491
Более 700 млн тенге вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging жители Шымкента
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамидой Chia Tai Tianging завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.
Установлено, что жительница Шымкента в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года руководила филиалом финпирамиды в Шымкенте. В ее деятельность вовлечены более двухсот вкладчиков с причинением им материального ущерба на 700 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что в настоящее время досудебное расследование в отношении подозреваемой окончено и дело направлено в суд.
Создание финансовых пирамид влечет уголовную ответственность и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", - предупредили в агентстве.
Читаемое
20.11.2023, 08:05На 90-м году ушла из жизни Куватова Румия Байзулдаевна 20.11.2023, 08:4625351Казахстанская авиакомпания возобновит полеты в Новосибирск 20.11.2023, 08:2025176Правительство Казахстана отчиталось о реализации поручений президента по развитию социальной сферы 20.11.2023, 09:0323236В Казахстане построят свыше 1300 км новых железных дорог 20.11.2023, 10:4019831С 2024 года Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала 16.11.2023, 21:06149221Аналитики улучшили прогноз инфляции на 2023 год 16.11.2023, 20:40140731Кадровые перестановки произошли в Минобороны РК 17.11.2023, 10:49132886В Казахстане за год цены на рис выросли на 40% 17.11.2023, 08:34132216Повышение НДС в Казахстане коснется 5,5% налогоплательщиков - МНЭ 16.11.2023, 18:53128681В Семее военнослужащий вынес из огня пожилую женщину и семью с детьми 25.10.2023, 12:51498586Димаш Кудайберген стал народным артистом Казахстана 25.10.2023, 12:20497521Движение на дороге Медеу - Шымбулак ограничат в Алматы 24.10.2023, 14:20472641Более 20 тысяч жалоб поступило на систему обязательного медстрахования в Казахстане с начала года 25.10.2023, 09:52467611Шестеро детей в реанимации: ситуация с корью ухудшается в Актюбинской области 23.10.2023, 18:53432261В МИД РК подтвердили информацию о гибели казахстанки с дочерью в Газе
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?