Новый спорткомплекс за 249 млн тенге простаивает в Актюбинской области

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Актобе. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Петропавловка Актюбинской области простаивает спортивный комплекс, открытый в начале этого года, передает корреспондент агентства.





Аким приезжал, якобы в волейбол играли, запустили. Он уехал, опять все закрыли. Вон видите недоработки, сдать-то они сдали его по документам. Посмотрите, все валяется, вытяжка не изолирована, вся в лохмотьях", - рассказал местный житель телеканалу "Хабар 24" .





По словам жителей села, двери спортивного комплекса до сих пор закрыты. Хотя ввод в эксплуатацию был в феврале этого года с участием акима области (тогда им являлся Ералы Тугжанов).





Возведение комплекса было начато в прошлом году и завершено с опережением графика. На строительство объекта было выделено 249 млн тенге", - говорится в сообщении районного акимата.





По информации телеканала, то мероприятие в акимате Желтауского сельского округа, на территории которого находится спорткомплекс, назвали не вводом в эксплуатацию, а ознакомительным визитом. По словам чиновников, завершили строительство объекта этим летом.





Официальной презентации не было, рабочие моменты. В августе приняли, сказали в областном управлении строительства. На баланс района передадут, только потом штат будет выделяться, пока штата нет", - рассказал аким Желтауского сельского округа Каргалинского района Азамат Рзагулов.





Как сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства области Аслан Жарасбаев, у спорткомплекса были проблемы с оформлением земельного акта. В настоящее время работа продолжается.





До конца года объект обещают передать на баланс района.