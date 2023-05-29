О погоде в воскресенье рассказали синоптики

В большинстве регионов ожидаются дожди с грозами

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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами.





На севере, юге, в центре под влиянием отрога северного антициклона сохранится ясная погода без осадков. По республике сохраняется усиление ветра, на западе - пыльная буря, днем на севере области ожидается град", - сообщает РГП "Казгидромет".





На большей части Атырауской, Костанайской, Павлодарской, в центре, на востоке Кызылординской, на юге, востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юго-западе Актюбинской, на севере Абайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем 22-24 тепла. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.





В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем 22-24 тепла. Ветер северо-восточный, 0-5 метров в секунду.





В Шымкенте переменная облачность, без осадков, днем 14 градусов тепла, ветер восточный, 2 метра в секунду.