О раздающем персональные данные казахстанцев Telegram-боте заявил депутат

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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в среду, 7 мая, на западе, северо-западе, севере Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.





На западе, северо-западе ожидаются сильные дожди, град. На остальной территории РК антициклон сохранит погоду без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе - туман.





В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, на севере, в центре Алматинской, на юго-западе Атырауской, в центре Западно-Казахстанской, на западе, севере, юге, востоке Карагандинской, на западе, востоке, юге, в центре Улытауской, на юге, юго-востоке Актюбинской, на западе, юге, юго-востоке Павлодарской, на юге Костанайской, на севере, юге, востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на западе, севере, юго-востоке Жетысуской, на северо-западе, юге, в центре Абайской, на юге Северо-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.





На западе, в пустынных районах Туркестанской, на востоке, в центре Кызылординской, на западе Жамбылской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.