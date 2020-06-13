Объекты инфраструктуры в Алматы проверяют на доступ для лиц с ограниченными возможностями

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в Алматы руководитель Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы Айдынжан Нарматов рассказал о проверках объектов инфраструктуры на предмет доступности для лиц с ограниченными возможностями, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил Нарматов, за 2019 год департамент проверил 70 объектов на предмет соблюдения закона "О социальной защите инвалидов". Проверки проводились, в том числе, в части обеспечения гражданам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, к объектам здравоохранения, образования, культуры, спорта, государственным организациям, учреждениям, а также к другим объектам.

Было 17 внеплановых проверок, которые проводились в рамках утвержденных проверочных листов и 41 плановая проверка. Также совместно с районными прокуратурами осуществлено 12 совместных выездов по вопросам доступности объектов", - сказал спикер.

По его словам, были выявлены многочисленные нарушения, среди которых отсутствие пандусов, несоответствие имеющихся пандусов требованиям стандарта, отсутствие парковочных мест для лиц с ограниченными возможностями, тактильных средств, информации для слабовидящих и слабослышащих групп населения, специальных указательных знаков, необорудованные санитарно-гигиенические помещения и так далее.

По итогам проведенных проверок руководителям 44 объектов выданы предписания об устранении выявленных нарушений, привлечены к административной ответственности три субъекта на общую сумму 270 МРП. Это 530 250 тенге, они взысканы в полном объеме. Нарушения в 28 объектах устранены, 16 - в работе", - отметил Нарматов.

Он также сообщил, что в этом году до введения режима чрезвычайного положения был осуществлен контроль в сфере социальной защиты населения в 13 медицинских учреждениях города Алматы.

По результатам контроля был выявлены ряд нарушений, руководителям объектов выданы 13 предписаний об устранении выявленных нарушений со сроком до трех месяцев. В случае не устранения нарушений в указанные сроки будет проведена контрольная проверка с привлечением субъекта контроля к административной ответственности в соответствии со статьей 83 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - сказал спикер.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите инвалидов, отсутствие доступа для лиц с ограниченными возможностями к объектам социальной и транспортной инфраструктуры влечет штраф на должностных лиц - 50 МРП, на субъекты малого предпринимательства - 120 МРП, среднего - 200 МРП, крупного - 400 МРП.

По словам Нарматова, департамент в данном направлении тесно взаимодействует с НДП Nur-Otan, Общественным советом города Алматы, общественным объединением "Общество инвалидов города Алматы", а также с другими заинтересованными государственными органами. Еженедельно проводится совместный мониторинг доступности государственных, социальных и других объектов для массового посещения людей в городе.

В прошлом году провели 41 совместный выезд по мониторингу состояния доступности объектов по линии партийного контроля "Кедергiсiз келешек", обследовали 233 объекта. Как показывают результаты мониторинга, на большинстве объектов пандусы имеют неправильный уклон, не соответствуют ширина пандуса, высота поручней, звонки вызова, на некоторых объектах вовсе отсутствуют условия для посещения объекта незрячих людей (отсутствие тактильных плиток)", - проинформировал он.

По словам главы департамента, несмотря на запрет проверок МСБ, с руководителями и собственниками микро- и малого предпринимательства проводится работа разъяснительного характера.

С начала года 146 собственникам микро- и малого предпринимательства департаментом направлены рекомендательные письма по устранению нарушений, касающихся доступа. Доступная среда для лиц с ограниченными возможностями - это прежде всего сочетание требований и условий к городской инфраструктуре объектов и транспорта, которые позволяют лицам с инвалидностью свободно передвигаться в пространстве и получать необходимую информацию и всех общественных благ для осуществления комфортной жизнедеятельности. Считаем важным, что работа по созданию доступной среды требует большого внимания и решения проблем общими усилиями", - подчеркнул Нарматов.

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