Полицейские, которые обеспечивали правопорядок в период режима ЧП, будут премированы

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ – Сотрудники МВД, которые обеспечивали правопорядок в период режима ЧП, получат премии. Об этом на заседании правительства РК сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стимулирование труда сотрудников осуществляется на постоянной основе. Например, сотрудникам, задействованным в обеспечении правопорядка в период режима ЧП, выделены премии в размере 150 тысяч тенге, а курсантам и солдатам - ценные подарки", – сказал Ерлан Тургумбаев.
Также он заявил, сегодня реализуется план оперативных действий для стабилизации социально-экономической ситуации.
МВД является соисполнителем по пяти пунктам плана:
- увеличение оплаты труда сотрудникам спецподразделений;
- работа горячей линии "1414";
- восстановление материально-технической базы силовых структур;
- оказание помощи семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирных граждан, включая обеспечение жильем и получение образования;
- формирование реестра субъектов бизнеса и граждан, признанных пострадавшими от массовых беспорядков.
Ранее сообщалось, что установлено 4578 потерпевших. Из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств.