Общественный совет города Алматы призвал горожан сохранять спокойствие

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - В Алматы с участием заместителя акима города Ержана Бабакумарова состоялась встреча с общественностью и представителями СМИ по вопросам текущей ситуации и мер, предпринимаемых акиматом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Мы видим высокую мобилизованность. Созданы структуры, разработаны программы, принцип превентивных мер, определены больницы, категории. Это в какой-то мере успокаивает горожан, но в связи с этим мы не должны расслабляться. Некоторые вопросы требуют уточнения. Поэтому общественный совет, в свою очередь, также будет контролировать ситуацию", - отметил в ходе заседания председатель Общественного совета города Алматы, ректор университета "Туран" Рахман Алшанов.

Кроме того, он подчеркнул, что для успешного преодоления периода необходимы совместные действия между администрацией города и населением.

Алшанов призвал горожан сохранять спокойствие, избегать панических настроений, а также воздержаться от покупки масок, лекарств, продуктов питания в больших масштабах.

Важно, чтобы горожане ко всему относились спокойно, чтобы не было панических настроений", - заключил Рахман Алшанов.

Вместе с тем для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- использовать спиртовые антисептики для рук;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.

Для получения информации работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406.





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