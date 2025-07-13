Очень сильная жара ожидается в ряде регионов Казахстана

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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 12 июля, на севере, востоке, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на севере, востоке страны - град, шквал, на севере страны ожидается сильный дождь.





На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется жаркая погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром на севере - туман.





Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара 35-39 градусов. В Кызылординской области сильная жара 40 градусов. В Мангистауской области сильная жара 38-40 градусов. На юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, юго-востоке Атырауской областей ожидается очень сильная жара 41-43 градуса.