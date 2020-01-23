Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Ограничения на автодорогах введены в пяти регионах Казахстана из-за метели, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в Акмолинской области из-за низовой метели и плохой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения: Екатеринбург - Алматы (856-й - 917-й километры, село Жаксы - граница СКО) и Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (16-й - 205-й километры, Нур-Султан - граница Павлодарской области).

В Павлодарской области из-за метели и плохой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (200-й - 240-й километры, поселок Шидерты - граница Акмолинской области).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Екатеринбург - Алматы (835-й - 856-й километры, село Чистополье - граница Акмолинской области).

В Восточно-Казахстанской области из-за выпадения снега, метели и ограничения видимости введено ограничение для движения грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ (15-й - 105-й километры, поселок Белоусовка - село Секисовка) и Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ (15-й - 123-й километры, поселок Глубокое - граница РФ).

В Актюбинской области из-за выпадения снега, метели и нулевой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения Актобе - Орск (39-й - 135-й километры, поселок Ш. Калдаякова - граница РФ) и Актобе - Атырау - Астрахань (46-й - 330-й километры, город Алга - граница Атырауской области).

КЧС убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, СМС-оповещением. В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах, рекомендуется корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения 112.

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