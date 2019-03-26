Около 10 тысяч карагандинцев приняли участие в праздничном концерте в Центральном парке города

Караганда. 25 марта. Kazakhstan Today - В областном центре Карагандинской области продолжают праздновать Наурыз - на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха атмосферу праздника создали известные исполнители Ерлан Кокеев, Марат Бекишев, Алмас Кишкенбаев, группа "Люмин", артисты концертного объединения имени Кали Байжанова и актеры карагандинского театра музыкальной комедии, передает Kazakhstan Today.

В ходе мероприятия некоторые карагандинцы решили выразить свое мнение по переименованию столицы.

"Масштаб личности человека измеряется во времена суровых испытаний. Именно после распада Союза у руля нашей страны встал Нурсултан Абишевич Назарбаев и сбылась многовековая мечта казахского народа о независимости. То, что сегодня столица нашей страны будет носить имя Нур-Султан, - это важно, это подчеркивает роль Елбасы в жизни и процветании общества", - сказал председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения "Вайнах", член Ассамблеи народа Казахстана Увайс Джанаев.

Он так же подчеркнул, что за переименование главного города страны высказываются все члены Ассамблеи. Ведь именно Первый Президент сумел превратить полиэтничность Казахстана в ее преимущество.

Мы поддерживаем все начинания и политику нашего президента. И, естественно, мы поддерживаем инициативу о переименовании столицы. Нурсултан Абишевич заслужил это своим трудом, созиданием и миротворческой деятельностью", - говорит руководитель ансамбля русской народной песни "Берегиня" Светлана Гежа.

Молодые карагандинцы также поддержали идею переименования столицы.

Для нас это особенное событие. Мы поддерживаем переименование столицы в Нур-Султан. Миллионы казахстанцев неподдельно гордятся своей родиной и своим Первым Президентом. Поэтому исторически справедливо назвать столицу Нур-Султан", - отметил председатель областного филиала молодежного крыла "Жас Отан" партии "Нур Отан" Нуржан Жетписбаев.

Стоить добавить, что массовые гуляния прошли сегодня по всей Карагандинской области. Всего в мероприятиях приняло участие более 20 тысяч человек. Весенний праздник отмечали не только на центральных площадках, но и на предприятиях. Так, например, на металлургическом комбинате, где трудился Первый Президент Казахстана собралось около 900 человек. Для сотрудников промышленного гиганта также была подготовлена праздничная программа.

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