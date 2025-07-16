15.07.2025, 12:33 60751
Омск и Петропавловск стали городами-побратимами
Фото: посольство РФ в РК
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Петропавловск. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Мэр Омска Сергей Шелест и аким Петропавловска Серик Мухамедиев подписали соглашение о побратимских отношениях в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. Об этом сообщили в посольстве России в Казахстане.
Российский градоначальник поздравил казахстанского коллегу с 273-летней годовщиной со дня образования Петропавловска и обозначил важную роль подписанного договора.
Этот документ скрепляет многолетнюю дружбу двух городов, которая строится на исторических, культурных, межэтнических, семейных связях, а также имеет под собой реальную экономическую основу и партнерские отношения в самых разных сферах", - сказал он.
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15.07.2025, 09:06 73056
Жара до 40 градусов ожидается в ряде регионов Казахстана
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На западе, северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на северо-западе, севере страны - град, на западе страны ожидается шквал. На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков, сообщает Казгидромет.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Алматинской областях, в областях Жетысу, Абай ожидается сильная жара 35-38 градусов. Днем в Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильная жара 39-40 градусов. Днем в Мангистауской области сильная жара 37-42 градуса.
В большинстве регионов сохраняется высокая пожарная опасность.
14.07.2025, 17:00 133416
Незаконное строительство в предгорьях Алматы: депутат намерен поднять вопрос в парламенте
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Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Бакытжан Базарбек намерен поднять вопрос незаконного строительства в предгорьях Алматы в парламенте, передает корреспондент агентства.
Я продолжаю объезжать территории незаконного, самовольного строительства многоквартирных жилых домов и коттеджных зон в предгорьях Бостандыкского района Алматы! Где-то построили многоквартирный жилой дом всего в 5 метрах от русла реки, грубо нарушив требования Водного кодекса. Где-то возвели трехэтажные таунхаусы на земельном участке с крутым склоном и целевым назначением "для ведения крестьянского хозяйства" - при этом вырубили все яблоневые сады и планируют застроить коттеджами сухое русло. В некоторых местах вместо допустимых трех этажей построили все пять! Все эти факты я собираю для подготовки заявлений на проверку в ДУЗР, БАБИ и КДС МПС. Но самое сложное - все это я намерен озвучить в парламенте!" - заявил депутат на своей странице в Сети.
Напомним, в 2023 году жители микрорайона Ерменсай в Алматы выступали против строительства нового жилого комплекса. Они заявляли, что из-за отсутствия дороги на узких улочках уже начались пробки. Также отмечалось, что бывший дачный массив и так перенаселен.
В прошлом году в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
14.07.2025, 11:24 159201
Казахстанская артистка завоевала Гран-при конкурса "Славянский базар"
Фото: Минкультуры РК
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Витебск. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 по 13 июля 2025 года в Республике Беларусь прошел XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Казахстан на конкурсе представила солистка филармонии имени Д. Ракишева области Жетысу Алмагуль Батталиева, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.
В финале артистка поразила зрителей исполнением композиции "Вечность", собрав овации зала и обеспечив высокую оценку номера жюри. По итогам двух конкурсных дней она набрала 137 баллов, завоевав Гран-при фестиваля.
Отметим, Алмагуль Батталиева - талантливая молодая вокалистка, родом из города Алматы. С раннего возраста проявляет выдающиеся способности в вокальном искусстве. В 14 лет поступила в Алматинский музыкальный колледж имени П. И. Чайковского. Помимо вокала, владеет несколькими инструментами: аккордеоном, фортепиано и укулеле.
Алмагуль обладает ярким голосом, сценической выразительностью и ответственным отношением к творчеству. Она неоднократно подтверждала высокий уровень подготовки и артистичности на престижных музыкальных конкурсах, в числе которых фестиваль "Жас Канат - 2023", а также Международный конкурс "Алматым Жүрегімде", отметили в Минкультуры.
14.07.2025, 10:01 164376
В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды
В финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге
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Алматы. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды. Организаторы, рекламируя себя через социальные сети, убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект Matic Basket, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже, сообщили в пресс-службе АФМ.
Размер вложений составлял от 5000 тенге до 1100 долларов США. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались. За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит", - отметили в АФМ.
13.07.2025, 09:30 228171
Какая погода ожидается в воскресенье в Казахстане
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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана в воскресенье ожидается жаркая погода, без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный, ночью со скоростью 3-8 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-13 градусов, днем 21-23 градуса тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19 градусов, днем 30-32 градуса тепла.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 градуса, днем 36-38 градусов.
12.07.2025, 16:42 280721
В ЗКО уволили 16 чиновников за участие в азартных играх
Всего к дисциплинарной ответственности привлечены 24 человека
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Уральск. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Уральска установила факты участия отдельных должностных лиц акимата города, управлений государственных доходов и полиции в азартных играх через букмекерские конторы, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО.
По результатам анализа в адрес акимата города, управления государственных доходов и департамента полиции Западно-Казахстанской области внесены акты надзора.
По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, из них 16 освобождены от занимаемых должностей.
К примеру, согласно информации OLIMPBET, сотрудник акимата Уральска в период с 5 июня 2021 года по 22 января 2025 года пополнил свой персональный счет на общую сумму свыше 34 047 142 тенге. В том числе после вступления в силу изменений в законодательство он внес 1 741 000 тенге, проиграв из них 971 000 тенге. В связи с установленными обстоятельствами он был освобожден от занимаемой должности.
Напомним, в июле 2024 года в Казахстане вступили в силу поправки в закон "О противодействии коррупции", согласно которым госслужащим запрещено играть в азартные игры, в противном случае они подлежат увольнению по отрицательным мотивам.
12.07.2025, 11:23 300386
Чтобы не платить долг в 61 млн тенге, жительница Абайской области потратила деньги
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет
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Семей. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Урджарского района, чтобы избежать исполнения решения суда о взыскании в доход государства 61 млн тенге, произвела отчуждение своего жилого дома и сельскохозяйственной техники на общую сумму 12,5 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратура Абайской области.
Сделки были оформлены по поддельным судебным актам и без ведома судебных исполнителей. Полученные средства должник использовал на личные нужды в обход процедуры принудительного взыскания.
По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет.
12.07.2025, 09:35 254521
Очень сильная жара ожидается в ряде регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 12 июля, на севере, востоке, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются дожди с грозами, на севере, востоке страны - град, шквал, на севере страны ожидается сильный дождь.
На остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохраняется жаркая погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, ночью и утром на севере - туман.
Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях ожидается сильная жара 35-39 градусов. В Кызылординской области сильная жара 40 градусов. В Мангистауской области сильная жара 38-40 градусов. На юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, юго-востоке Атырауской областей ожидается очень сильная жара 41-43 градуса.
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