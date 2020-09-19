Онкобольные Казахстана имеют право на бесплатный ПЦР-тест

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Онкологические больные Казахстана имеют право сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно, передает Kazakhstan Today.

ПЦР-анализ на COVID-19 онкобольным можно сделать бесплатно, так как государство финансирует данную услугу через поликлинику по месту жительства или по месту прикрепления. Все финансирование закреплено именно за поликлиниками. Районный онколог должен дать направление на бесплатный ПЦР-тест", - сообщила на брифинге в Службе центральных коммуникаций главный онколог Министерства здравоохранения РК, председатель правления АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", Академик НАН РК, доктор медицинских наук Диляра Кайдарова.

Однако, если при госпитализации у пациента истек срок действия ПЦР-теста на 1-2 дня, то, например, в АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" также обследуют на коронавирусную инфекцию.

Это нужно, чтобы максимально предотвратить заражение медработников и других пациентов", - пояснила главный онколог.

Кроме того, для онкобольных и для тех, у кого есть подозрение на онкологию, МРТ, КТ, ПЭТ, УЗИ, а также рентген легких предоставляется бесплатно.

Этого мы добились в рамках Комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2018-2022 годы. Поэтому обращайтесь к своим районным онкологам, которые дают направление на бесплатное обследование. Требуйте это бесплатное обследование в поликлиниках, им на это выделены финансы. Все это покрывается государством и системой медстрахования", - заявила глава республиканского онкоцентра.

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