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Актау. 17 июля. Kazakhstan Today - Опасная бактерия обнаружена на пляжах Актау, передаёт Kazakhstan Today.





"Местные санэпидемиологи обнаружили бактерию, которая вызывает кишечную инфекцию, а при попадании в открытую рану - даже газовую гангрену. Clostridium perfringens живёт и размножается в песке, а погибает на солнце, поэтому пляжи нужно еженедельно разрыхлять. С таким предложением специалисты обратились к акиму города", - сообщает телеканал КТК .





По данным телеканала, в этом году лето в Актау нетипично дождливое. Это, по мнению санэпидемиологов, настоящий рай для размножения Clostridium perfringens. Каждый год санэпидемиологи отбирают пробы морской воды и почвы на прибрежной зоне. С начала купального сезона специалисты взяли анализы уже дважды. И оба раза на всех городских пляжах обнаружили бактерию, которая хоть и имеется в организме человека, но при превышении нормы может оказаться очень опасной.





Это очень устойчивая бактерия, она очень долго может сохраняться в почве. Это условно-патогенная бактерия, то есть при определённых условиях она может вызвать пищевую токсикоинфекцию в организме человека и может вызвать при попадании в рану газовую гангрену. Это достаточно серьёзно для человека со слабым иммунитетом, допустим, людей же очень много на пляже, и состояние здоровья у всех очень разное", - сообщила начальник управления Комитета охраны общественного здоровья Актау Асима Жумабайкызы.





Чтобы избежать возникновения заболеваний, городские власти, по мнению санэпидемиологов, должны еженедельно проводить рыхление пляжей. Только под активным солнцем бактерия погибнет. Письмо с такими предложениями специалисты направили на имя акима Актау.





Есть ли в этом году уже заразившиеся, узнать трудно. Поскольку бактерии могут попадать в организм и с обычной едой, купленной в магазине.





Чтобы избежать попадания бактерии в организм, санэпидемиологи просят отдыхающих соблюдать элементарные правила личной гигиены: мыть руки перед едой, не употреблять в пищу продукты, упавшие в песок. Кроме того, тем, у кого есть открытые раны, специалисты советуют быть осторожнее и не закапываться в песок.

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