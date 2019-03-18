Опубликованы списки жителей Астаны, состоящих на учете нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда

Астана. 17 марта. Kazakhstan Today - Акимат Астаны опубликовал списки граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда, передает Kazakhstan Today.

Списки подготовлены управлением занятости и социальной защиты Астаны, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В соответствии со статьей 74 закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", местные исполнительные органы ежегодно в первом квартале в периодических печатных изданиях и на интернет-ресурсах публикуют раздельные списки учета нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. В связи с чем управление занятости и социальной защиты города Астаны, рассмотрев, размещает списки граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда", - сказано в сообщении.

Со списками можно ознакомиться здесь

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