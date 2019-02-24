Осадки ожидаются в субботу на большей части Казахстана

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - В субботу на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдет снег, местами по республике сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области ожидается метель, ветер 15-20 метров в секунду, местами 23-28 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области также ожидается ветер 15-20, местами 23-28 метров в секунду, местами метель. В Кызылординской области местами туман, гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью ветер 15-20 метров в секунду. В Алматинской области днем в районе Жаланашколя ожидается ветер 15-20 метров в секунду.





Днем в Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, ночью туман, днем ветер 15-20 метров в секунду, в Жарминском районе порывы 25 метров в секунду. В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. В Костанайской области местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, ночью местами туман, метель. В Туркестанской области местами туман, сообщает "Казгидромет".

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