Осадки пройдут местами на большей территории Казахстана в четверг

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере - преимущественно снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28, временами 30 метров в секунду и более, в Акмолинской области местами туман. В Павлодарской области местами ожидаются гололед, туман, на дорогах гололедица, усиление ветра днем местами до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28, временами 30 метров в секунду и более, сообщили в "Казгидромете".

В Актюбинской, Жамбылской областях местами ожидается туман, днем в Жамбылской, ночью Актюбинской областях усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью туман.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской, Западно-Казахстанской - гололед.

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