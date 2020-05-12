Основной объем ослабления карантина в РК придется на июнь

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал о плане по смягчению карантинного режима, который был рассмотрен сегодня в правительстве, передает Kazakhstan Today.

Сегодня правительством страны рассмотрен комплексный план, который состоит из 159 пунктов. Они направлены на восстановление экономической составляющей, которые мы получили во время карантинного режима и в период ЧП. Это серьезные вопросы. Они стоят на повестке дня, за каждым вопросом стоят рабочие места", - сказал Тугжанов.

Он отметил, что план по смягчению карантинного режима включает май и июнь, сообщает inform.kz

Разработан целый план по смягчению карантинного режима. Фактически я могу сказать, что включительно июнь месяц", - сказал Тугжанов, пишет zakon.kz .

По мнению министра труда и социальной защиты РК Биржана Нурымбетова, ситуация на рынке труда напрямую будет зависеть от темпов ослабления карантина.

Сам процесс восстановления занятости будет сложным. Мы на уровне министерства прогнозы делали. Мы рассчитываем, что если основной объем ослабления карантина придется на июнь - июль, то более полное восстановление занятости начнется в IV квартале текущего года. И по итогам года, возможно, уровень безработицы будет 5,9%, против 4,8% до введения режима ЧП", - цитирует Нурымбетова sputniknews.kz .

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