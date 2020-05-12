Блокпосты между регионами остаются, движение поездов не возобновляется

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане возобновляется авиасообщение, но железнодорожный транспорт по-прежнему не работает. Также сохраняются ограничения на передвижение автотранспортом между городами, передает Kazakhstan Today.

Общественную дискуссию вызвал вопрос наличия сдачи ПЦР-теста для внутренних авиаперелетов. С сегодняшнего дня данное требование отменено

Это вызвано тем, что завершается масштабный скрининг, по стране проведено около 400 тыс. тестов на коронавирус. Как отметил глава государства, это позволило выявить объективное состояние дел и принять необходимые меры по лечению казахстанцев", - сказал Тугжанов.

При этом он подчеркнул, что санитарный контроль при перелетах останется прежним: измерение температуры пассажиров, социальное дистанцирование при посадке и выходе из самолета и ношение масок.

Также вице-премьер проинформировал, что передвижение на железнодорожном транспорте на данном этапе не предусматривается.

Немало вопросов поступают касательно работы блокпостов. Несмотря на то, что режим ЧП отменен, они еще будут функционировать. Однако работники, проживающие в пригородах, но работающие в городах и наоборот, смогут пересекать блокпосты по утвержденным спискам акиматов регионов", - сказал он.

Как сообщили сегодня в акимате Нур-Султана, несмотря на снятие режима ЧП 11 мая , столица будет жить в своем прежнем режиме карантина. Все блокпосты, расставленные по периметру города, работают в прежнем усиленном режиме. За нарушение режима карантина предусматривается ответственность.

В Нур-Султан могут заезжать только те жители области, которые работают на объектах жизнеобеспечения города. Списки с сотрудниками подают акимы районов Акмолинской области.

Кроме того, в город с соблюдением саннорм беспрепятственно поставляется продукция на протяжении всего времени режима ЧП и карантина.

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