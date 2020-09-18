Парикмахерским и фитнес-центрам разрешили работать по выходным

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В постановление главного государственного санитарного врача РК внесены изменения и дополнения, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, в выходные и праздничные дни снято ограничение движения общественного транспорта и ограничение выхода на улицу лиц старше 65 лет. Также в выходные разрешили работу салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов, оказывающих косметологические услуги, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, общественных бань, саун. Также снят запрет на работу в выходные детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов, аттракционов на открытом воздухе.

В силе остались ограничения на работу в выходные и праздничные дни непродовольственных и продовольственных крытых рынков, торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Также в Казахстане сохраняется запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор и кинотеатров. При этом разрешена деятельность кинотеатров на открытом воздухе с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Также в документе обозначено разрешение деятельности детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи, при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №43.

Разрешена деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением санитарных требований. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников)

Также разрешение деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением санитарных требований.

Разрешена деятельности театров (заполняемость не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдении сантребований). Также разрешена деятельности объектов общественного питания, расположенных в ТРЦ (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением санитарных требований).

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