Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Парк развлечений "Диснейленд" планируют построить в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Сейчас определяем земельный участок, нужно обеспечение инфраструктурой, водой и электричеством. Думаю, в ближайшее время мы определимся с участком и инвестором. "Диснейленд" нужно строить такой, чтобы он окупался. Скорее всего, он будет крытым, чтобы работать круглогодично, у нас нет такой погоды, как в Кызылорде или Шымкенте", - сообщил глава столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев в кулуарах 8-го Глобального саммита UNWTO, пишет " Елорда Инфо ".

По его словам, в настоящее время туристы в столице в среднем задерживаются на полтора дня, и каждый день нахождения качественного туриста приносит городу $100 долларов, поэтому задача властей - увеличить этот показатель до трех дней.

Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что в Алматинской области построят казахстанский аналог "Диснейленда"

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