Парламент одобрил исключение Дня Первого Президента из госпраздников

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили исключение Дня Первого Президента из государственных праздников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутаты сената одобрили законопроект по внесению изменения в закон "О праздниках в Республике Казахстан", которые устанавливают национальным праздником День Республики - 25 октября и государственным праздником День Независимости - 16 декабря.

Также закон исключает День Первого Президента из числа государственных праздников.

Предлагается определить празднование Дня Первого Президента - 1 декабря - по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - говорилось в заключении к законопроекту.



