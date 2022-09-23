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Парламент одобрил исключение Дня Первого Президента из госпраздников

22.09.2022, 10:36 24241
Парламент одобрил исключение Дня Первого Президента из госпраздников
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили исключение Дня Первого Президента из государственных праздников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутаты сената одобрили законопроект по внесению изменения в закон "О праздниках в Республике Казахстан", которые устанавливают национальным праздником День Республики - 25 октября и государственным праздником День Независимости - 16 декабря.
 
Также закон исключает День Первого Президента из числа государственных праздников. 
 

Предлагается определить празднование Дня Первого Президента - 1 декабря - по аналогии с такими знаковыми датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников", - говорилось в заключении к законопроекту. 


Напомним, вернуть статус нацпраздника Дню Республики предложил президент Казахстана в ходе первого Национального курултая 16 июня.
 

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Наццентр экспертизы подозревают в завышении цен

23.09.2022, 11:42 576
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Начато антимонопольное расследование в отношении АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по признакам злоупотребления доминирующим положением, в части установления монопольно высоких цен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Агентством по защите и развитию конкуренции проведены анализы состояния конкуренции на рынках услуг подтверждения соответствия (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) и метрологии (поверка и калибровка средств измерений).
 

Национальный центр занимая доминирующее положение, повышал цены на некоторые услуги. По итогам расследования, действиям национального центра по повышению цен на вышеуказанные услуги будет дана соответствующая оценка", - проинформировали в АЗРК.

 

В Казахстане 20 спецЦОНов будут работать по субботам

23.09.2022, 11:25 71
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - В связи с высокой загруженностью спецЦОНов госкорпорацией "Правительство для граждан" было принято решение об изменении графика работы. Теперь 20 спецЦОНовов страны будут принимать заявки по госуслугам по субботам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По субботам спецЦОНы будут работать с 9.00 до 13.00, выдача документов будет происходить с 09.00 до 15.00. 
 

В Актобе, Атырау, Уральске, Актау и Кызылорде дежурные спецЦОНы будут принимать посетителей с 10.00 до 14.00 по времени Астаны, выдавать документы до 16.00 также по времени столицы", - сообщили в ГК "Правительство для граждан".

 
Казахстанцы также могут заранее забронировать очередь через приложение "Мобильный ЦОН", eGov mobile, телеграм-бот EgovKzBot2.0, портал электронного правительства eGov и по номеру единого контакт-центра 1414.
 
Ознакомиться с новым графиком работы дежурных ЦОНов и СЦОНов можно на официальном сайте госкорпорации, а также в социальных сетях. 

Багдат Мусин взял на контроль вопрос очередей в спецЦОНах.
 

Смертельное ДТП в Карагандинской области: скончался еще один медик

23.09.2022, 10:22 1106
КАРАГАНДА. 23 СЕНТЯБРЯ - Акушерка, пострадавшая в страшной дорожной аварии возле поселка Сарышаган в Актогайском районе Карагандинской области, скончалась в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации телеканала КТК, Айдана Имашева проработала акушеркой не один десяток лет. В аварии женщина получила серьезные травмы и находилась в реанимации в тяжелом состоянии. 
 
В понедельник большегруз выехал на встречную полосу. В ПАЗе в тот момент находились медики компании "Казахмыс". В результате столкновения оба водителя и один пассажир скончались на месте. Еще одна женщина-медик умерла в карете скорой помощи. Имашева стала пятой жертвой. 
 
Троих пострадавших в том ДТП бортом санавиации доставили в Караганду, еще четверо проходят лечение в Балхаше. Все семеро являются медицинскими работниками.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

23.09.2022, 08:30 3966
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Погоду на большей территории Казахстана по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-востоке страны сохраняются дожди с грозами. По республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей, на юге, востоке Актюбинской области, северо-западе, севере, востоке Абайской области, в центре Павлодарской области, в восточной половине Карагандинской области, на юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
На большей части Костанайской, Алматинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в десяти областях.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

22.09.2022, 21:22 11426
Штормовое предупреждение объявили в десяти областях
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Атырауской, Карагандинской, Улытауской, Абайской, Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 23 сентября на юге, севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юге, севере, в центре области 15-20 метров в секунду.
 
23 сентября днем на юге, западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе и юге области 15-20 метров в секунду. 
 
23 сентября в восточной половине Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
23 сентября на юге, востоке Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
23 сентября на северо-западе, севере, востоке Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 23 сентября в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 метров в секунду.
 
23-24 сентября на юге, востоке Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
Днем 23 сентября на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
23 сентября на большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.
 
23-24 сентября в центре Павлодарской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 

Депутат обеспокоена отсутствием жизненно необходимых медикаментов

22.09.2022, 14:20 19936
Депутат обеспокоена отсутствием жизненно необходимых медикаментов
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Депутат Акмарал Альназарова в ходе пленарного заседании сената выразила обеспокоенность отсутствием жизненно необходимых медикаментов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По ее словам, действующий с 2019 года механизм ценового регулирования, направленный на обеспечение физической и экономической доступности лекарственных средств населению, не дал ожидаемых результатов, информирует kazpravda.kz. 
 
Депутат отметила, что вход эффективных препаратов в страну крайне усложнен, создан дефицит ряда жизненно важных лекарств, произошел уход с рынка страны целых фармакологических групп. В розничной сети сокращается ассортимент доступного ценового сегмента, имеющий социальную значимость. 
 

1735 наименований, в основном недорогих и востребованных, покинули рынок за последние 3 года. Цены на некоторые позиции воспроизведенных препаратов остаются высокими по отношению к оригиналам, так как механизм 10-30% снижения цены полноценно не работает", - заявила Акмарал Альназарова 

 
При этом отсутствует мониторинг ценового поведения лекарственных средств и не моделируются возможные риски, сообщает zakon.kz.
 

Особое беспокойство вызывает проблема отсутствия жизненно необходимых медикаментов. Например, применяемый в реанимационных отделениях препарат норэпинефрин длительное время больницы не могли приобрести из-за отсутствия регистрации, что создавало риски для тяжелой группы пациентов. В течение нескольких лет по этой же причине пациенты, среди которых и дети, не имеют полноценного доступа к ряду противоопухолевых - азатиоприн, меркаптопурин, талидомид, хлорамбуцил, эндокринологических - дегидротахистерол, противоэпилептических - вигабатрин, клобазам, сультиам, что приводит к вынужденным перерывам в лечении и развитию рецидивов", - отметила депутат. 

 
Сенатор добавила, что основная причина такой ситуации - низкая стоимость вкупе с небольшой потребностью в масштабах страны. В связи с чем зарубежным производителям невыгодно ввозить эти препараты, а отечественные не берутся наладить локализацию из-за низкой ценовой привлекательности.
 
В целом, отметила она, этот вопрос нуждается в особом внимании государства. Для обеспечения доступности жизненно важных препаратов населению необходимо решить вопрос налаживания их производства внутри страны отечественными производителями, в том числе через механизмы субсидирования.
 

Мобильные общественные приемные AMANAT объездили 900 сел

22.09.2022, 13:30 21201
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Начиная с марта текущего года члены мобильных общественных приемных партии AMANAT побывали в 900 отдаленных сельских населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Свыше 6,6 тысячи человек смогли не просто обратить внимание на ту или иную проблему, но также получить консультацию профильных специалистов, сообщает пресс-служба партии. 
 
По словам руководителя республиканской общественной приемной партии AMANAT Алии Садырбаевой, выезды мобильных приемных расширяют возможности не только оперативной обратной связи с населением, но и выработки решений актуальных проблем в сельской местности.
 

Жители сел не всегда могут приехать в районный или областной филиал партии и им сложнее донести проблему до депутатов фракции партии в областном маслихате. Мы не будем ждать, когда люди придут с проблемой, мы сами выезжаем к ним. И подобная практика будет постоянной. Это позволит брать на карандаш проблемы даже отдаленных сел и анализировать информацию для принятия системных решений", - отметила она. 

 
Чаще всего жители сел обращаются с проблемами водо- газо- электроснабжения, качества связи, с просьбами о ремонте объектов образования, культуры, здравоохранения и автомобильных дорог. Эффективность принятия решений обеспечивает участие в выездах мобильных общественных приемных представителей центральных и местных исполнительных органов.
 
С начала года в общественные приемные партии AMANAT обратилось 104,4 тысячи человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения - 29%, жилищно-коммунального хозяйства - 17% и обеспечения жильем и выделения земельных участков - 10%. Руководителями государственных органов и депутатами разных уровней проведено около 21 тысячи приемов, в ходе которых было принято более 50 тысяч человек.
 

Депутат предложил наказывать владельцев оптовых рынков за ценовые сговоры

22.09.2022, 12:56 21811
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Депутат Андрей Лукин в ходе пленарного заседании сената обратил внимание на проблемные вопросы в деятельности крупных оптовых рынков Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным сенатора, имеются факты спекуляции с ценами, искусственного дефицита товаров, установления высоких арендных плат, принуждения арендаторов на закуп социальных товаров у аффилированных с администрацией рынка лиц по высокой цене и другие, сообщает kazpravda.kz. 
 

Все это влияет на рост цен. По официальным данным на сегодня, цены выросли на 20%, но фактически на 50% и более. К такому положению дел привело отсутствие должного законодательного регулирования и методологического воздействия на сферу торговли социально значимых продовольственных товаров со стороны Министерства торговли и интеграции, антимонопольного и местных исполнительных органов", - заявил Андрей Лукин. 

 
Сенатор считает, что признаки одностороннего принятия решений владельцами рынков напрямую влияют на удорожание социально значимых продовольственных товаров, информирует zakon.kz.
 

Первоочередная причина сложившейся ситуации заключается в пассивности действий налоговых органов и акиматов. Как следствие, фактическое удорожание в розничной торговле сегодня в среднем составляет 50% и больше от себестоимости продуктов, любой ажиотаж доводит рост цен до 70% и выше. Здесь требования статьи о недопустимости превышения 15% надбавки на социально значимые продовольственные товары носят декларативный характер и практически никем не соблюдаются", - заявил депутат. 

 
По его словам, несмотря на особую государственную важность оборота социально значимых продовольственных товаров в стране, ни одним уполномоченным органом не инициируется вопрос упорядочения законодательства в этой сфере. 
 
Исходя из обозначенных недостатков и в целях улучшения продовольственной безопасности страны сенатор предлагает следующее. 
 
  • Формировать долгосрочные государственные заказы крупным отечественным товаропроизводителям социально значимых продовольственных товаров для единых поставок в стабфонды с субсидированием транспортных расходов. Также определить неснижаемый запас социально значимых продтоваров по аналогии с государственным материальным резервом.
  • Инициировать разработку механизмов защиты внутреннего рынка социально значимых продовольственных товаров от любых негативных явлений. 
  • Актуализировать перечень социально значимых продовольственных товаров, заменив их на менее дефицитные сорта, с учетом специфики региона и с внедрением особой маркировки 19 наименований продуктов. 
  • Рассмотреть вопрос кодификации нормативных и подзаконных правовых актов, регулирующих торговлю социально значимыми продовольственными товарами, а также законодательно предусмотреть ответственность владельцев оптовых рынков за нарушения торговой деятельности, допустившие социальные последствия. 
  • Оцифровать весь процесс реализации социально значимых продовольственных товаров с момента поступления на рынок до реализации конечному потребителю, в том числе механизмы контроля доступности торговых площадей и объемов продуктов в стабфондах. 
  • Проработать вопрос упрощения государственного контроля за реализацией социально значимых продовольственных товаров в сфере розничной торговли.
 

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