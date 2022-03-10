Педколлектив и родители алматинской гимназии пожаловались на грубые нарушения со стороны нового директора

Ботаева А. А. приступила к исполнению служебных обязанностей в ноябре 2021 года, причем была понижена в должности по неизвестным причинам. С этого времени оказывается психологическое давление на весь педагогический состав гимназии №120. Учителя подвергаются регулярным оскорблениям, которое выражается в проявлении национализма, унизительных слов, упреками о заработной плате и количества часов педагогов. 5 января, во время объявления президентом Республики Казахстан режима ЧП, она вынудила всех членов педколлектива выйти на работу, хотя школа расположена в центре города, в эпицентре январских событий. Из-за отсутствия общественного транспорта и такси учителя гимназии под гнетом директора были вынуждены прийти на работу пешком с разных концов города. По возвращению с работы одна из учителей попала в эпицентр событий, в результате чего был нанесен ущерб ее автомобилю", - говорится в обращении родителей учеников гимназии, которые решили вступиться за педагогов.
На совещаниях Ботаева А. А. позволяет себе оскорблять учителей, используя такие выражения, как "ўятсыздар", "ар-намыс жоќ", "просто так получаете свои деньги", "отрабатывать надо свой хлеб", использует слова "к черту", "блин". Директор следит по камерам за каждым шагом учителей, наводит справки о том, кто где живет, на каком транспорте ездит, во что одет. Позволяет себе высказывания о национальной принадлежности педагогов. При любом удобном случае угрожает, что имеет везде связи, в том числе и в Управлении образования, и никто из учителей не найдет нигде работу. Вынуждает учителей-предметников заниматься замерами температуры учащихся, хотя это обязанность школьной медсестры", - сообщили родители.
Кроме того, по их данным, "учителей обязывают оплачивать самим оформление стендов и баннеров, а также самим оплачивать замену ламп и оборудования в учебных кабинетах".
По факту вымогательства: членов коллектива обязали собрать на подарок директору по 5000 тенге с каждого учителя, утверждая, что те, кто не соберет, будет уволен или не получит часы в следующем учебном году", - отмечается в обращении.
В связи с вышеперечисленным родители просят "оказать содействие и принять меры в отношении и. о. директора гимназии №120 имени Мажита Бегалина Ботаевой А. А.".
Считаем, что данное отношение со стороны первого руководителя организации образования недопустимо и нарушает права и закон "О статусе педагога", - подчеркнули родители учеников.