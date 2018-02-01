РђСЃС‚Р°РЅР°. 1 С„РµРІСЂР°Р»СЏ. Kazakhstan Today - РџРµСЂРµРїРёСЃСЊ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёСЏ РІ РљР°Р·Р°С…СЃС‚Р°РЅРµ Р·Р°РїР»Р°РЅРёСЂРѕРІР°РЅР° РЅР° РЅРѕСЏР±СЂСЊ 2019 РіРѕРґР°, РїРµСЂРµРґР°РµС‚ Kazakhstan Today.
РљР°Рє СЃРѕРѕР±С‰РёР» РІРёС†Рµ-РјРёРЅРёСЃС‚СЂ РЅР°С†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№ СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё Р СѓСЃР»Р°РЅ Р”Р°Р»РµРЅРѕРІ, РїСЂРё РїСЂРѕРІРµРґРµРЅРёРё РїРµСЂРµРїРёСЃРё РѕСЃРЅРѕРІРЅС‹Рј РЅРѕРІС€РµСЃС‚РІРѕРј СЃС‚Р°РЅРµС‚ РєРѕРјРїСЊСЋС‚РµСЂРёР·Р°С†РёСЏ. Р‘СѓРґРµС‚ СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚Р°РЅ РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚-РїРѕСЂС‚Р°Р», С‡РµСЂРµР· РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РѕРїСЂРµРґРµР»РµРЅРЅР°СЏ С‡Р°СЃС‚СЊ РЅР°СЃРµР»РµРЅРёСЏ РїРѕ Р¶РµР»Р°РЅРёСЋ СЃРјРѕР¶РµС‚ РїСЂРµРґРѕСЃС‚Р°РІРёС‚СЊ СЃРІРѕРё РґР°РЅРЅС‹Рµ.
"РўР°РєР¶Рµ Р±СѓРґСѓС‚ С…РѕРґРёС‚СЊ РёРЅС‚РµСЂРІСЊСЋРµСЂС‹, Сѓ РЅРёС… Р±СѓРґСѓС‚ РїР»Р°РЅС€РµС‚С‹. РћРЅРё Р±СѓРґСѓС‚ РІРІРѕРґРёС‚СЊ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ СЃСЂР°Р·Сѓ Р±СѓРґРµС‚ РїРѕРїР°РґР°С‚СЊ РІ Р±Р°Р·Сѓ РґР°РЅРЅС‹С… Рё РѕР±СЂР°Р±Р°С‚С‹РІР°С‚СЊСЃСЏ. РС‚Рѕ, РІРѕ-РїРµСЂРІС‹С…, СЃРєРѕСЂРѕСЃС‚СЊ, РІРѕ-РІС‚РѕСЂС‹С…, РёСЃРєР»СЋС‡РµРЅРёРµ РѕС€РёР±РѕРє - С‚СѓС‚ Р¶Рµ С„РѕСЂРјР°С‚РЅРѕ-Р»РѕРіРёС‡РµСЃРєРё РїСЂРѕРІРµСЂСЏС‚СЊСЃСЏ, СЃРѕРІРїР°РґР°РµС‚ Р»Рё Р?Р?Рќ, РµСЃС‚СЊ Р»Рё С‚Р°РєРѕР№ РіСЂР°Р¶РґР°РЅРёРЅ", - СЃРєР°Р·Р°Р» Р СѓСЃР»Р°РЅ Р”Р°Р»РµРЅРѕРІ.
РџРѕ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё РІРёС†Рµ-РјРёРЅРёСЃС‚СЂР°, С†РёС„СЂРѕРІРёР·РёСЂРѕРІР°РЅРЅС‹Р№ РїСЂРѕС†РµСЃСЃ РІ РїРёР»РѕС‚РЅРѕРј СЂРµР¶РёРјРµ РїР»Р°РЅРёСЂСѓРµС‚СЃСЏ РІРЅРµРґСЂРёС‚СЊ РІ РђСЏРіРѕР·Рµ Рё Р‘РѕСЂРѕРІРѕРј. "РџСЂРѕС‚РµСЃС‚РёСЂСѓРµРј РїР»Р°РЅС€РµС‚С‹, РёРЅС‚РµСЂРЅРµС‚-РїРѕСЂС‚Р°Р», С„РѕСЂРјС‹, РІС‹СЏСЃРЅРёРј, РЅР°СЃРєРѕР»СЊРєРѕ РІСЃРµ СѓРґРѕР±РЅРѕ", - СѓС‚РѕС‡РЅРёР» РѕРЅ.
Просмотров: 3243
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter