Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Первое заседание Национального Совета общественного доверия состоится в августе, сообщил в ходе пресс-конференции в СЦК советник президента РК, секретарь Ерлан Карин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил спикер, первое заседание общественного совета состоится примерно 20 августа.

Сейчас мы будем определять повестку дня, формат работы Национального совета. Думаем, что в рамках Национального совета также будут образованы рабочие группы по разным направлениям. Это также предусмотрено в положении о Национальном совете", - сообщил советник президента РК, секретарь Ерлан Карин.

По мнению Карина, состав Совета очень сбалансирован. "В состав Национального совета вошли практически представители всех основных общественно-политических групп страны - здесь и представители старой оппозиции, здесь представители нового протестного движения, здесь и гражданские активисты, здесь и известные правозащитники, которые долгие годы и долгое время занимаются защитой прав человека. Здесь и молодежные активисты, молодежные лидеры, представители регионов и конечно же наши ведущие казахстанские эксперты. Я думаю, что данный состав представляет основной спектр, основное общественное политическое поле нашей страны", - отметил он.

Как проинформировал советник президента РК, в составе совета представлены не только авторитетные известные представители гражданские общественные деятели, но также компетентные специалисты различных отраслей и сфер общественной жизни нашей страны.

Это позволит нам завтра обсуждать вопросы, поднимаемые в рамках общественного совета как в широком масштабе, так и предметно осознанием дела", - сказал Ерлан Карин.

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