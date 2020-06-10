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Плановое комплектование в детсады стартует в Нур-Султане 17 июня

09.06.2020, 10:43 6346
Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - С 17 июня 2020 года планируется начать плановое комплектование в дошкольные организации столицы, передает Kazakhstan Today.
 

В этом году в дошкольные учреждения впервые пойдут 20 198 малышей", - сообщает пресс-служба столичного акимата.

 
С 17 июня планируется начать плановое комплектование в дошкольные организации города. В электронной системе e.astana.kz или indigo24.kz будут опубликованы освободившиеся места в дошкольных организациях (частные сады и мини-центры) в количестве 20 198 мест (в 2019 году освободились 15 тыс. мест).
 
Как пояснили в управлении образования Нур-Султана, из освободившихся мест для детей 2018 года рождения предназначено 2442 места, 2017 года - 7877 мест, 2016 года - 5449 мест, 2015 года рождения - 4430 мест. 
 

С 1 июня на базе всех государственных детских садов с 08.00 до 18.00 организованы онлайн-консультации для родителей. При необходимости родители могут обратиться в консультативные пункты при государственных дошкольных организациях с соблюдением строгих санитарно-дезинфекционных мер", - отметили в ведомстве.

 
График проведения комплектования и инфографика получения направления будут размещены на интернет-ресурсах: сайт управления образования - bilim.astana.kz, официальный сайт акимата - astana.gov.kz, сайт электронной системы - e.astana.kz или indigo24.kz. 
 

В связи с режимом карантина в столице выданные направления будут продлеваться в системе автоматически без участия родителя. По всем возникающим вопросам можно обратиться в сall-центр по телефонам: 55-68-83, 55-68-73, 1445", - говорится в сообщении управления образования. 

 
График комплектования детских садов можно посмотреть здесь.
 

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