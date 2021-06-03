Платонов о трагедии Чарынском каньоне: Цифровизация - есть, связи - нет

НУР-СУЛТАН. 2 июня - Депутат мажилиса парламента Артур Платонов сегодня на пленарном заседании палаты обратился к заместителю премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанову с запросом по обеспечению безопасности и связи в местах активного отдыха и на туристических маршрутах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Люди постепенно возвращаются к нормальному образу жизни после ослабления карантина. Лишь открывается туристический сезон, но уже только за один май мы потеряли 22 ребенка. Тяжелейшее горе в семьях. Драма в Чарыне стоила жизни девочке и учителю . Несколько пятиклассников пострадали и получили тяжелейший стресс. Посмертно "за храбрость и самоотверженность" награжден Мерей Ибрагимов, до последней минуты спасавший учеников, их любимый преподаватель. Ему было 26 лет. Героизм и мужество проявила одиннадцатилетняя Зере Бисембай. Смелая школьница сумела выплыть из мощного потока , несшего ее 3 километра, взобраться на скалы, и 20 часов боролась за свою жизнь. Трагедия требует тщательнейшего расследования . Пока мы наблюдаем несогласованность действий госорганов, перекладывание ответственности друг на друга, и вместе - на школу, родителей, турфирму. А дети - беззащитны. И даже не могут сразу сообщить о бедствии. Цифровизация - есть, связи - нет! В одном их красивейших мест природы, мировой жемчужине, невозможно быстро оповестить о чрезвычайной ситуации, когда дорога каждая секунда. Это недопустимо и безответственно", - сказал Платонов.

Фактически ежедневно подростки гибнут в водоемах. В Западно-Казахстанской области утонул выпускник школы, приехавший на лето к дедушке. В Акмолинской области - два первоклассника. На севере страны не смогли спасти девушек: куратора и первокурсницу колледжа. В Кызылординской области утонули 11 человек, шестеро из них - дети. На востоке - двое малышей. В Атырауской области - 13-летний мальчик. В Жамбылской области - шестиклассник. В Костанайской области - девятиклассник. Почти во всех случаях отсутствуют специальные зоны для купания, не изучено побережье, нет предупреждающих знаков. На перечисление всех нарушений не хватит регламента", - возмутился депутат.

От имени фракции Nur Otan он обратился к правительству с призывом принять срочные системные меры по недопущению гибели детей и взрослых в местах активного отдыха, туристических маршрутов, где должны быть обеспечены максимальные меры безопасности и постоянная связь.

Какие существуют системные формы контроля, как они соблюдаются, налажено ли взаимодействие ведомств? Какой государственный орган конкретно отвечает за обеспечение безопасности на реках, озерах, искусственных водоемах, в местах походов, на турбазах и в детских лагерях? Обеспечены ли эти объекты всеми мерами безопасности и возможностью оповещения?" - озвучил Платонов вопросы к заместителю премьер-министра.

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