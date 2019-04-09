Подъем воды ожидается на реках Акмолинской, Костанайской областей, СКО, ЗКО и на юге РК

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - Дальнейший подъем уровня воды ожидается на реках Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей, а также в южных регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В ближайшие сутки на реках Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей и на реках ЗКО будет продолжаться волна весеннего половодья, ослабление ледовых явлений, и ожидаются дальнейшие подъемы уровней воды. На реках юга, юго-востока и востока в связи с прогнозом повышенного температурного фона и дождей ожидаются дальнейшие ослабления ледовых явлений, формирование местного и склонового стока и подъемы уровней воды", - сообщили в "Казгидромете".

По информации синоптиков, в прошедшие трое суток на большинстве рек равнинной территории продолжилась волна весеннего половодья. Уровни воды на реках Силети - село Бестогай составили: (опасная отметка - 8,4 метра, фактическая - 9,45 метра), Калкутан (опасная отметка - 5,7 метра, фактическая - 6,23 метра), Жабай - город Атбасар (опасная отметка - 6,5 метра, фактическая - 6,96 метра).

На отдельных реках Акмолинской области (река Есиль Державинск - ГП Коктал) уровни воды повысились на 0,5-1,5 метра. На реках Карагандинской области волна половодья прошла, уровни воды снижаются. На реке Есиль - ГП Сергеевка и ГП Покровка уровни воды повысились на 3-3,8 метра из-за увеличения сбросов из Сергеевского водохранилища.

Также отмечается, что в горных районах Казахстана прошли дожди, на юге и юго-востоке - местами сильные. На реках Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей отмечались колебания водности.

На большинстве рек Восточно-Казахстанской области продолжились ослабления ледовых явлений. Приток воды в Бухтарминское водохранилище и боковой приток в Шульбинское водохранилище увеличился до 1123-654 кубометров в секунду. Сбросы воды из Бухтарминского водохранилища были сокращены до 208 кубометров в секунду, сбросы из Шульбинского водохранилища были увеличены до 1500 кубометров в секунду. На реке Сырдария - ГП Кокбулак расход воды составляет 610 кубометров в секунду. Сбросы воды из Шардаринского водохранилища были сокращены до 477 кубометров в секунду, объем воды в нем равен 5153 млн кубометров. Забор воды из Шардаринского водохранилища в канал Арнасай составил 200 кубометров в секунду. Приток в Капшагайское водохранилище увеличился до 551 кубометра в секунду. Объем воды в водохранилище - 17 490 млн кубометров, проинформировали в "Казгидромете".

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