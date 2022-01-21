Погибшим во время беспорядков граждананам и военнослужащим спишут кредиты

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НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Всем военнослужащим и гражданским, погибшим в ходе январских беспорядков и погромов, спишут кредиты. Об этом сообщил директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АРРФР РК) Александр Терентьев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате введения чрезвычайного положения многие предприниматели и простые граждане были вынуждены прекратить коммерческую деятельность и работу, что привело к снижению доходов. Многим субъектам микро и малого бизнеса был нанесен значительный материальный ущерб и теперь им требуется время для ремонта испорченного имущества и восстановления нормального режима бизнеса. В этой связи в начале этого года Агентством незамедлительно была проведена работа с банками и микрофинансовыми организациями и принят единый для всех кредиторов порядок предоставления отсрочек платежей по всем видам займов и микрокредитов", - сообщил Терентьев на брифинге в СЦК.





По его словам, всем пострадавшим юридическим и физическим лицам будет предоставлена отсрочка по займам и микрокредитам на 3 месяца, начиная со дня введения чрезвычайного положения. В период отсрочки всеми банками и МФО не будут начисляться суммы неустоек, штрафов и пени, также не допускается капитализация просроченного процентного вознаграждения.

Кроме этого, допущенная просрочка в погашении кредитов и полученная отсрочка не будут являться основанием для ухудшения кредитной истории заёмщика и предоставления негативной информации о нем в кредитное бюро", - уточнил Терентьев.

Для получения отсрочки заемщику необходимо написать заявление в произвольной форме. Заявление может быть подано в течение 3 месяцев, то есть до 5 апреля текущего года.

По согласию кредитора и заемщика вместо 3-х месячной отсрочки может быть установлен другой более длительный срок отсрочки.

Терентьев также рассказал о порядке погашения кредита после окончания срока отсрочки. Выплатить займ можно, равномерно распределив ранее отсроченные платежи до конца срока займа. Можно увеличить срок займа для сохранения размера текущих платежей по кредиту, согласовав иной график с кредитной организацией.