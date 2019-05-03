Погода без осадков ожидается сегодня лишь на севере, северо-западе и юго-западе Казахстана

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняются осадки, на севере, северо-западе и юго-западе республики погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в "Казгидромете", местами ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, на западе - пыльная буря.

В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Алматинской, Жамбылской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами туман.

В Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. В Атырауской области днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами пыльная буря.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, усиление ветра, возможен град. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается туман.

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