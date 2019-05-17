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Погода без осадков ожидается сегодня на севере, северо-западе и юге Казахстана

16.05.2019, 08:46 7642
Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов местами на территории Казахстана ожидаются осадки, на севере, северо-западе и юге - погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 
Местами по республике ожидаются, гроза, туман, усиление ветра, возможен град, на юге - пыльная буря, на западе - шквал, сообщили в "Казгидромете". 
 
В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях туман. 
 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Атырауской ночью и утром местами ожидается туман.
 

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