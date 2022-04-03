Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 2 АПРЕЛЯ - Казахстан будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лишь на севере, крайнем северо-западе и в горных районах юга страны уходящий циклон будет оказывать свое влияние, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

На севере Костанайской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

На востоке, юге Актюбинской области ожидается туман, днем на северо-западе, юге усиление ветра до 16 метров в секунду.

На севере Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, на западе области - туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере Акмолинской области ночью и утром ожидается гололед, на юго-западе, востоке - туман, на севере, западе области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Ночью на западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, ночью на юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

На севере, юге Павлодарской области, на западе Атырауской области ожидается туман.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +20 - +22 градуса.

В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков, +7 - +9 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.